奧斯卡得主 56歲愛爾蘭歌手騎重機自摔亡 曾演經典愛情片

葛倫韓薩（左）2007年曾演出音樂愛情神作「曾經。愛是唯一」。（取材自X平台）

曾憑藉經典音樂電影「曾經。愛是唯一」（Once）紅遍全球、並勇奪奧斯卡 最佳原創歌曲的愛爾蘭歌手兼演員葛倫韓薩（Glen Hansard），近日傳出於愛爾蘭首都都柏林盧肯騎乘重型機車時不幸自摔，經緊急送醫搶救後仍傷重不治，享年56歲。

葛倫韓薩的官方臉書粉絲專頁於晚間發文證實這項噩耗，沉痛表示韓薩已於當天清晨離世。突如其來的噩耗讓親友極度震驚與不捨，同時也呼籲外界在這個艱難時刻，能給予其家人、同事及親友空間，尊重他們的隱私。

葛倫韓薩的音樂生涯堪稱傳奇。（美聯社）

葛倫韓薩的音樂生涯堪稱傳奇，早年以都柏林街頭藝人起家的他，1990年成立愛爾蘭搖滾樂團「The Frames」並擔任主唱兼主寫。1991年他因參演電影《追夢者》（The Commitments）逐步跨足影視圈，但真正讓他站上事業巔峰的，無疑是2007年的音樂愛情神作「曾經。愛是唯一」。

他在「曾經。愛是唯一」中飾演一名在都柏林街頭彈唱的音樂人，深刻融入自身的街頭演出經歷，真摯動人的演技與歌聲感染全球無數觀眾。他與捷克女音樂人瑪可塔伊爾格洛娃（Markéta Irglová）共同創作並演唱的主題曲「Falling Slowly」，細膩刻畫感情中的猶豫、渴望與靠近，不僅一舉抱回奧斯卡最佳原創歌曲獎，更成為跨時代的經典情歌。

葛倫韓薩曾奪奧斯卡最佳原創歌曲獎。（美聯社）

如今，葛倫韓薩昔日從街頭一路唱進奧斯卡殿堂的真摯歌聲劃下句點，留給世人無限哀思。

愛爾蘭歌手兼演員葛倫韓薩逝世，享年56歲。（美聯社）