專挑未成年下手…「自殺突擊隊」男星遭10人控性侵
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曾在電影「自殺突擊隊」（Suicide Squad）中飾演「小丑」的好萊塢男星傑瑞德雷托（Jared Leto），近日因一部BBC最新紀錄片再度捲入性醜聞風波。紀錄片「傑瑞德雷托：好萊塢的黑暗祕密」中，共有10名女性出面指控他涉嫌性侵、性騷擾、威脅等不當行為，其中更有多起事件發生時，指控者仍未成年，引發外界高度關注。
根據紀錄片內容，10名指控者中有9人是首次公開自身經歷，相關事件橫跨2002年至2016年間，當時傑瑞德雷托約30多歲至40多歲。多名受訪者表示，自己多年來因心理創傷而選擇沉默，直到如今才決定站出來發聲。
其中4名女性表示，事發時自己仍未滿18歲。一名女子指控，17歲時在汽車旅館浴室內遭到傑瑞德雷托性侵；另一名受害者則表示，19歲時曾遭對方以性侵作為威脅，讓她長期活在恐懼之中。
另有一名女子指出，她17歲時曾在加州與傑瑞德雷托發生性行為，由於加州法定同意年齡為18歲，因此事件涉及法定性侵的指控。她表示，當時曾向對方提及自己的年齡，但對方僅以聳肩回應，未再多作表示。
此外，一名女性透露，16歲時曾頻繁接到傑瑞德雷托帶有露骨性暗示的電話，甚至多次遭提出性要求。紀錄片團隊表示，經查證後確認對方曾要求該女子簽署保密協議（NDA），但遭到拒絕。
除了上述案例，另有4名女性指稱，年輕時曾接獲傑瑞德雷托帶有性暗示的騷擾電話。其中一人感嘆，事情已過去25年，對方卻始終沒有為此負起責任。BBC表示，製作團隊訪問期間，已向多位受害者的親友進行交叉查證，確認她們當年確實曾向身邊的人提及相關遭遇，同時也取得部分照片、通訊紀錄等資料，作為紀錄片內容的佐證。
除了多名女性現身指控外，兩名曾與傑瑞德雷托所屬樂團「30秒上火星」（Thirty Seconds to Mars）合作的工作人員也接受訪問，表示當年便對他與未成年少女的互動感到不安，並透露他經常邀請年輕女孩進入後台休息室或私人錄音室，令不少工作人員認為雙方年齡差距過大，互動相當不尋常。
事實上，這並非傑瑞德雷托首次面臨類似指控。洛杉磯DJ Allie Teilz過去曾公開表示，自己17歲時遭到傑瑞德雷托性侵，留下長期心理創傷；2025年「Air Mail」也曾報導有9名女性指控其涉及不當行為。不過，傑瑞德雷托當時已否認所有相關指控。隨著BBC紀錄片播出，事件再次引發外界討論，其後續發展也持續受到關注。
紀錄片指稱他涉及性侵、性騷擾與威脅等不當行為，並有多名女性出面陳述自身遭遇，其中部分事件更牽涉未成年受害者。 依紀錄片內容，相關事件大致發生在2002年至2016年間，當時傑瑞德雷托約30多歲至40多歲，時間跨度相當長。 報導指出，他過去曾否認所有相關指控；但隨著BBC紀錄片播出，更多受訪者與佐證材料曝光，事件再度受到外界高度關注。
精華 FAQ
紀錄片指稱他涉及性侵、性騷擾與威脅等不當行為，並有多名女性出面陳述自身遭遇，其中部分事件更牽涉未成年受害者。
依紀錄片內容，相關事件大致發生在2002年至2016年間，當時傑瑞德雷托約30多歲至40多歲，時間跨度相當長。
報導指出，他過去曾否認所有相關指控；但隨著BBC紀錄片播出，更多受訪者與佐證材料曝光，事件再度受到外界高度關注。
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