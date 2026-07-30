專挑未成年下手…「自殺突擊隊」男星遭10人控性侵

美國男星傑瑞德雷托近日因一部BBC最新紀錄片再捲入性醜聞風波，遭10人控訴性侵。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： BBC紀錄片指控傑瑞德雷托涉性侵、性騷擾與威脅。

BBC紀錄片指控傑瑞德雷托涉性侵、性騷擾與威脅。 重點二： 10名女性出面作證，部分事件發生時受害者未成年。

10名女性出面作證，部分事件發生時受害者未成年。 重點三：相關指控跨越2002至2016年，雷托仍全面否認。

曾在電影「自殺突擊隊」（Suicide Squad）中飾演「小丑」的好萊塢 男星傑瑞德雷托（Jared Leto），近日因一部BBC最新紀錄片再度捲入性醜聞風波。紀錄片「傑瑞德雷托：好萊塢的黑暗祕密」中，共有10名女性出面指控他涉嫌性侵 、性騷擾 、威脅等不當行為，其中更有多起事件發生時，指控者仍未成年，引發外界高度關注。

根據紀錄片內容，10名指控者中有9人是首次公開自身經歷，相關事件橫跨2002年至2016年間，當時傑瑞德雷托約30多歲至40多歲。多名受訪者表示，自己多年來因心理創傷而選擇沉默，直到如今才決定站出來發聲。

其中4名女性表示，事發時自己仍未滿18歲。一名女子指控，17歲時在汽車旅館浴室內遭到傑瑞德雷托性侵；另一名受害者則表示，19歲時曾遭對方以性侵作為威脅，讓她長期活在恐懼之中。

另有一名女子指出，她17歲時曾在加州與傑瑞德雷托發生性行為，由於加州法定同意年齡為18歲，因此事件涉及法定性侵的指控。她表示，當時曾向對方提及自己的年齡，但對方僅以聳肩回應，未再多作表示。

此外，一名女性透露，16歲時曾頻繁接到傑瑞德雷托帶有露骨性暗示的電話，甚至多次遭提出性要求。紀錄片團隊表示，經查證後確認對方曾要求該女子簽署保密協議（NDA），但遭到拒絕。

除了上述案例，另有4名女性指稱，年輕時曾接獲傑瑞德雷托帶有性暗示的騷擾電話。其中一人感嘆，事情已過去25年，對方卻始終沒有為此負起責任。BBC表示，製作團隊訪問期間，已向多位受害者的親友進行交叉查證，確認她們當年確實曾向身邊的人提及相關遭遇，同時也取得部分照片、通訊紀錄等資料，作為紀錄片內容的佐證。

除了多名女性現身指控外，兩名曾與傑瑞德雷托所屬樂團「30秒上火星」（Thirty Seconds to Mars）合作的工作人員也接受訪問，表示當年便對他與未成年少女的互動感到不安，並透露他經常邀請年輕女孩進入後台休息室或私人錄音室，令不少工作人員認為雙方年齡差距過大，互動相當不尋常。

事實上，這並非傑瑞德雷托首次面臨類似指控。洛杉磯DJ Allie Teilz過去曾公開表示，自己17歲時遭到傑瑞德雷托性侵，留下長期心理創傷；2025年「Air Mail」也曾報導有9名女性指控其涉及不當行為。不過，傑瑞德雷托當時已否認所有相關指控。隨著BBC紀錄片播出，事件再次引發外界討論，其後續發展也持續受到關注。