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撕下星二代標籤…阿湯哥20歲女兒 去除父姓闖演藝圈

記者廖福生／綜合報導
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湯姆克魯斯（Tom Cruise）與前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）的...
湯姆克魯斯（Tom Cruise）與前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）的愛女舒莉（Suri Cruise）在近期去除父姓。（取材自X平台）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舒莉正式改用母親中間名，去除父姓改名為Suri Noelle
  • 重點二：她與湯姆克魯斯失聯多年，改名被解讀為切割家庭關係。
  • 重點三：就讀卡內基美隆戲劇學院，積極為演藝與舞台表演鋪路。

好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）與前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）的愛女舒莉（Suri Cruise），從小就在全球媒體的鎂光燈下長大。如今即將邁入20歲大關的她，卻震撼拋出人生重大決定。根據最新曝光的法定文件顯示，舒莉已正式「切割」父親，狠心切斷與「Cruise」這個頂級姓氏的連結，改用母親的中間名，以「Suri Noelle」作為全新的法定身分。

據外媒報導指出，舒莉改名的消息是從賓州選民登記紀錄中意外曝光，資料顯示她早已默默換上「Suri Noelle」登記。事實上，她與父親湯姆克魯斯早已失聯多年、形同陌路，外界普遍解讀此舉正是她向過去家庭關係「宣告決裂」的終極訊號。

知情人士更爆料，當年才18歲的她就動了改名念頭，除了是想向一路獨自撫養她長大的母親凱蒂致敬，更是因為被狗仔隊無死角的貼身追拍「逼到窒息」，才下定決心撕下星二代標籤，重尋屬於自己的平靜生活。

徹底甩開「阿湯哥光環」後，舒莉也展開了極具野心的演藝事業布局。目前在卡內基美隆大學戲劇學院主修音樂劇的她，正全力鍛鍊演技與歌唱功力。其實早在高中時期，她就曾擔綱知名舞台劇「阿達一族」（The Addams Family）女主角驚豔全場，今年3月更低調參與讀劇演出，為夢想打下扎實基本功。

據悉，舒莉接下來的行程更是行程滿檔，本月底她將於匹茲堡登台，挑戰現代改編版莎翁經典「仲夏夜」，8月份還預計遠赴英國，進軍指標性的愛丁堡藝穗節。從果斷改名到一步一步踩實舞台，舒莉正用行動證明，即使沒有「湯姆克魯斯女兒」的光環加持，她也能憑實力闖出一片天。

好萊塢巨星湯姆克魯斯的愛女舒莉，已狠心切斷與「Cruise」這個姓氏的連結，改用...
好萊塢巨星湯姆克魯斯的愛女舒莉，已狠心切斷與「Cruise」這個姓氏的連結，改用母親的中間名，以「Suri Noelle」作為全新法定身分。(路透)

精華 FAQ

  • 報導指出，她改名一方面是向獨自撫養她長大的母親凱蒂致敬，另一方面也希望擺脫狗仔追拍與星二代標籤，重新建立屬於自己的生活與身分。

  • 內文提到，她與父親湯姆克魯斯早已失聯多年、形同陌路，因此這次改名被外界視為正式宣告與父親及過去家庭關係切割。

  • 她目前主修音樂劇，持續加強演技與歌唱，曾參與舞台劇與讀劇演出，接下來還將在匹茲堡登台，並計畫前往英國參加愛丁堡藝穗節。

阿湯哥 好萊塢 賓州

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