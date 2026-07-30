撕下星二代標籤…阿湯哥20歲女兒 去除父姓闖演藝圈

湯姆克魯斯（Tom Cruise）與前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）的愛女舒莉（Suri Cruise）在近期去除父姓。（取材自X平台）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舒莉正式改用母親中間名，去除父姓改名為Suri Noelle

舒莉正式改用母親中間名，去除父姓改名為Suri Noelle 重點二： 她與湯姆克魯斯失聯多年，改名被解讀為切割家庭關係。

她與湯姆克魯斯失聯多年，改名被解讀為切割家庭關係。 重點三：就讀卡內基美隆戲劇學院，積極為演藝與舞台表演鋪路。

好萊塢 巨星「阿湯哥 」湯姆克魯斯（Tom Cruise）與前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）的愛女舒莉（Suri Cruise），從小就在全球媒體的鎂光燈下長大。如今即將邁入20歲大關的她，卻震撼拋出人生重大決定。根據最新曝光的法定文件顯示，舒莉已正式「切割」父親，狠心切斷與「Cruise」這個頂級姓氏的連結，改用母親的中間名，以「Suri Noelle」作為全新的法定身分。

據外媒報導指出，舒莉改名的消息是從賓州 選民登記紀錄中意外曝光，資料顯示她早已默默換上「Suri Noelle」登記。事實上，她與父親湯姆克魯斯早已失聯多年、形同陌路，外界普遍解讀此舉正是她向過去家庭關係「宣告決裂」的終極訊號。

知情人士更爆料，當年才18歲的她就動了改名念頭，除了是想向一路獨自撫養她長大的母親凱蒂致敬，更是因為被狗仔隊無死角的貼身追拍「逼到窒息」，才下定決心撕下星二代標籤，重尋屬於自己的平靜生活。

徹底甩開「阿湯哥光環」後，舒莉也展開了極具野心的演藝事業布局。目前在卡內基美隆大學戲劇學院主修音樂劇的她，正全力鍛鍊演技與歌唱功力。其實早在高中時期，她就曾擔綱知名舞台劇「阿達一族」（The Addams Family）女主角驚豔全場，今年3月更低調參與讀劇演出，為夢想打下扎實基本功。

據悉，舒莉接下來的行程更是行程滿檔，本月底她將於匹茲堡登台，挑戰現代改編版莎翁經典「仲夏夜」，8月份還預計遠赴英國，進軍指標性的愛丁堡藝穗節。從果斷改名到一步一步踩實舞台，舒莉正用行動證明，即使沒有「湯姆克魯斯女兒」的光環加持，她也能憑實力闖出一片天。

好萊塢巨星湯姆克魯斯的愛女舒莉，已狠心切斷與「Cruise」這個姓氏的連結，改用母親的中間名，以「Suri Noelle」作為全新法定身分。(路透)