BTS拒報2027葛萊美 官方表演影片遭下架引爆「根本是報復」

防彈少年團人氣超夯。(BIGHIT MUSIC AND NETFLIX提供)

南韓 天團防彈少年團(BTS）宣布不參加2027年第69屆葛萊美獎報名，引發全球樂壇熱議。外界將此舉解讀為抗議葛萊美新設「最佳亞洲流行音樂表演獎」（Best Asian Pop Music Performance），美國唱片學院（Recording Academy）執行長Harvey Mason Jr.今（29）日也親自發聲了。

BTS日前透過成員各自社群宣布，今年將不把作品送交葛萊美獎評選，並表示希望自己的音樂能夠單純因為音樂本身被聽見、被喜愛，而不是按照地區或語言被區分。

Harvey Mason Jr.表示對BTS決定不參與本屆葛萊美評選感到遺憾，但尊重他們身為音樂創作者所做的選擇，同時強調新獎項的設立「絕不是為了分化」。他進一步解釋，新設的亞洲流行音樂獎，是希望凸顯來自亞洲的流行音樂藝術深度、多樣性與快速成長，讓更多亞洲音樂人獲得專屬的關注與肯定，而非意圖將亞洲流行音樂與主流市場切割。

他更強調，參加亞洲流行音樂等類型獎項的評選，並不代表作品就無法角逐「年度製作」、「年度專輯」或「年度歌曲」等一般類別，兩者並非互斥。

BTS過去曾多次獲葛萊美提名，成為K-pop進軍美國主流音樂獎項的重要代表。而有粉絲發現，先前「Billboard」、「Rolling Stone」網站報導中曾嵌入的葛萊美官方BTS表演影片，目前部分已顯示「無法存取」或無法播放，質疑葛萊美是否因BTS拒絕送件而報復。