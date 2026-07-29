我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

坦言「魔戒」片酬真的不多 「山姆」西恩艾斯汀：窮到賣房

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西恩艾斯汀稱，演出「魔戒」時獲得的關注和拿到的片酬不成比例。（路透資料照片）
西恩艾斯汀稱，演出「魔戒」時獲得的關注和拿到的片酬不成比例。（路透資料照片）

好萊塢影星西恩艾斯汀（Sean Astin）近日接受英國「衛報」專訪時透露，2000年代初參與彼得傑克森（Peter Jackson）執導電影「魔戒」（Lord of the Rings）三部曲、擔綱主角「山姆」時，因為談到的片酬過低而不得不出售自己的房子。

中央社引述美國娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）報導，這個消息對粉絲而言可能相當震驚，因為「魔戒」系列電影在2001年至2003年間橫掃全球，票房累計高達29億美元，堪稱文化現象。

西恩艾斯汀表示：「我完全沒有預料到那種程度的曝光度和關注。當時我獲得的關注和拿到的片酬不成比例。那筆錢真的不多！事實上，我因為在三部曲中談到那麼低的酬勞，不得不賣掉房子。」

艾斯汀提到，現在他的經濟狀況已經「非常寬裕」，但在魔戒電影席捲票房的時候，情況並非如此。彼得傑克森與魔戒團隊採取同時拍攝這3部電影的策略，這代表演員沒有機會因為個別電影的成功而重新談判合約。

與艾斯汀共同演出魔戒的伊萊亞伍德（Elijah Wood）去年接受「財經內幕」（Business Insider）訪問時也說：「因為我們不是拍完一部電影再談下一部的合約，所以並不是那種可以讓你一輩子高枕無憂的豐厚酬勞。」

在片中飾演「佛羅多」的伍德表示，新線影業（New Line Cinema）一次性拍攝3部電影其實是極大的賭注。他解釋，為了降低財務風險，整個卡司拿到的都不是「鉅額片酬」。

伍德說：「好處是，我們也等於參與了一個會影響我們一輩子的計畫。」

艾斯汀先前曾透露，他每部電影的片酬大約是7萬5000美元，三部曲總收入約為25萬美元。共同演出的奧蘭多布魯（Orlando Bloom）2019年接受「史登秀」（The Howard Stern Show）訪問時表示，自己參與三部曲的片酬僅17萬5000美元。

魔戒系列目前正籌備重返大銀幕，包括由安迪瑟克斯（Andy Serkis）執導的「獵捕咕嚕」（The Hunt for Gollum）以及一部由史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）共同編劇的新作。

艾斯汀目前尚未確定是否會回歸參與這兩個計畫，但他告訴「衛報」，若有機會演出，絕對會爭取更好的待遇。

精華 FAQ

  • 他表示當年談到的片酬遠低於外界想像，與作品帶來的曝光度不成比例，收入不足以支撐生活，因此在參與三部曲期間不得不出售房子來度過財務壓力。

  • 因為新線影業採取3部電影同步拍攝，演員無法像一般系列片那樣，拍完一部後再依票房成績重新談合約，所以當時拿到的都不是鉅額片酬。

  • 艾斯汀目前尚未確定是否參與新計畫，但他明確表示，如果有機會再演出，會希望爭取比當年更好的待遇，不會再接受過低片酬。

好萊塢

上一則

「藍色生死戀」韓星文瑾瑩無預警宣布婚訊 老公是大7歲音樂劇男演員

下一則

Sandy重返「不熙娣」暢聊代班歷程 被小S抱抱告白惹哭了

延伸閱讀

100萬不夠買包…謝賢原拒演「少林足球」最後零酬勞演出

100萬不夠買包…謝賢原拒演「少林足球」最後零酬勞演出
批電影選角 馬斯克推忠於歷史「AI版奧德賽」

批電影選角 馬斯克推忠於歷史「AI版奧德賽」

從《咆哮山莊》談經典改編(下)

從《咆哮山莊》談經典改編(下)
「哭聲」導演羅泓軫新作 奪紐約亞洲電影節最佳動作電影

「哭聲」導演羅泓軫新作 奪紐約亞洲電影節最佳動作電影

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
大S的房子已經過戶給具俊曄和一雙子女。（取材自IG）

大S台北信義區豪宅傳已經過戶 由「具俊曄和子女共同持有」

2026-07-24 23:30

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關