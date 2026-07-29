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60年畫作公開… 80歲席維斯史特龍被爆最愛繪畫 早於演戲

記者陳穎／綜合報導
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席維斯史特龍是銀幕硬漢，私下喜愛繪畫創作。（路透資料照片）
席維斯史特龍是銀幕硬漢，私下喜愛繪畫創作。（路透資料照片）

好萊塢動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）本月迎來80歲生日，儘管縱橫影壇超過半世紀，他仍沒有停下腳步。除了持續拍攝影集「塔爾薩之王」（Tulsa King），近年更將重心投入深藏多年的另一項熱情——繪畫。身邊友人透露，對史特龍而言，「繪畫才是他的第一摯愛」，甚至早於演戲。

根據「時人」報導，史特龍目前與妻子珍妮佛弗拉文（Jennifer Flavin）定居佛州棕櫚灘，生活相當低調，平日除了打高爾夫球，也持續投入演藝工作，暑假則會與3個女兒回到紐約東漢普頓的住處共度家庭時光。知情人士表示，即使已經80歲，史特龍依然精力充沛，「他還在打球，也還在拍戲，完全沒有退休打算。」

近年來，史特龍開始公開自己長達近60年的繪畫作品。今年初，他舉辦大型個展「Evolution」，展出從1960年代至今創作的畫作。友人透露，史特龍一直把繪畫視為最重要的創作方式，甚至在塑造電影角色前，都會先透過畫筆勾勒角色形象，因此繪畫與電影創作始終密不可分。

除了藝術創作，史特龍的演藝事業同樣沒有停歇。他主演的影集「塔爾薩之王」已準備投入第4季製作，而家人也各自在不同領域發展，3名女兒索菲亞（Sophia）、西絲汀（Sistine）與史嘉蕾（Scarlet）近年積極經營社群平台及Podcast節目，在演藝圈逐漸闖出知名度。

從「洛基」到「第一滴血」，史特龍塑造無數經典銀幕英雄，如今邁入80歲的他，選擇以更從容的步調享受生活，在家庭、演藝事業與藝術創作之間取得平衡，也持續用不同方式延續自己的創作生命。

精華 FAQ

  • 他仍持續拍攝《塔爾薩之王》，也常打高爾夫球，生活低調卻相當忙碌，並沒有退休計畫，反而在演藝工作與個人興趣之間維持穩定節奏。

  • 友人透露，史特龍其實很早就開始畫畫，甚至在塑造電影角色前，會先用畫筆勾勒角色形象，因此繪畫不只是興趣，更是他最重要的創作方式。

  • 他今年初舉辦大型個展「Evolution」，展出從1960年代至今的畫作，等於首次系統性公開長達近60年的創作歷程，展現他在影壇之外的藝術生命。

好萊塢 退休 佛州

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