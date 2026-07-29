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「奧德賽」餘波？安海瑟薇昔平權演說 馬斯克狠嗆：小鳥腦袋

娛樂新聞組╱綜合報導
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安海瑟薇遭馬斯克狠酸「根本沒有獨立思考能力」、「像個小鳥腦袋一樣」。（路透資料照...
安海瑟薇遭馬斯克狠酸「根本沒有獨立思考能力」、「像個小鳥腦袋一樣」。（路透資料照片）

好萊塢巨星安海瑟薇（Anne Hathaway）一段於2018年在人權倡議組織「人權戰線」（HRC）發表的平權演說影片，近期突然在網路上重新瘋傳。世界首富、科技巨擘馬斯克在社群平台X上回應相關影片並展開猛烈批評，不僅狠酸她「只是個傀儡」，更直言寫稿者才是笨蛋。馬斯克甚至變本加厲，加碼痛批安海瑟薇「根本沒有獨立思考能力」、「像個小鳥腦袋一樣」，只會照著好萊塢給的劇本念台詞，言詞相當犀利。

安海瑟薇遭馬斯克狠酸「根本沒有獨立思考能力」、「像個小鳥腦袋一樣」。（歐新社）
安海瑟薇遭馬斯克狠酸「根本沒有獨立思考能力」、「像個小鳥腦袋一樣」。（歐新社）

據「噓！星聞」報導，這場社群風波其實早有前因，根據「Hindustan Times」、「The Guardian」等外媒綜合報導，安海瑟薇主演了名導克里斯多福·諾蘭（Christopher Nolan）的大作「奧德賽」（The Odyssey），而馬斯克早已對該片的多元選角策略表達強烈不滿。他不僅多次發文質疑選角破壞原著精神，還宣稱要利用旗下AI軟體Grok製作出「更忠於荷馬史詩原著」的版本。

外界分析，馬斯克此次翻出安海瑟薇過往宣揚平等意識形態的言論進行攻擊，顯然是先前針對「奧德賽」反政治正確論調的延伸。

然而，雖然「奧德賽」自選角消息曝光後就爭議、話題不斷，如今電影正式上映後又有馬斯克重砲批主演，但這似乎未對好萊塢造成實質打擊。

報導指出，「奧德賽」首周末依然橫掃全球票房，寫下驚人亮眼成績。面對馬斯克與部分網友的砲火，參演演員如露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）則展現大氣態度，強調電影劇組團隊本就該展現世界的多樣性，不打算隨網友質疑起舞，讓這場影壇與科技大亨的輿論大戰持續受到關注。

精華 FAQ

  • 是她2018年在HRC發表的平權演說影片，近期被網友重新轉傳與討論，並因馬斯克在X上的激烈回應而再度引發輿論關注。

  • 馬斯克不只稱她是「傀儡」，還說寫稿者才是笨蛋，甚至批評她沒有獨立思考能力、像小鳥腦袋，只會照著好萊塢劇本念台詞。

  • 外界認為馬斯克是在延伸他對《奧德賽》多元選角的不滿，並借安海瑟薇舊演說開火；但影片上映後首週末票房依舊強勢，爭議未明顯影響成績。

好萊塢 馬斯克

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