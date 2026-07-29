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「翠貝卡影展」驚爆逾66萬個資外洩 裘莉、莎朗史東全曝光

記者廖福生／綜合報導
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安潔莉娜裘莉驚傳個人資料外洩。（路透資料照片）
安潔莉娜裘莉驚傳個人資料外洩。（路透資料照片）

好萊塢爆發近年最大規模資安危機！紐約年度盛事「翠貝卡影展」（Tribeca Film Festival）近日驚傳資料庫防護出現嚴重疏失，導致多達66萬6369筆內部資料遭到外洩。

此波受害名單更是驚人，包括奧斯卡影后安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、莎朗史東（Sharon Stone）、金球影帝麥可道格拉斯（Michael Douglas）、雷米馬利克（Rami Malek），以及大導喬治盧卡斯（George Lucas）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）等頂級大牌，私人聯絡資訊恐怕已被徹底曝光。

由好萊塢巨星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）於2002年創辦的翠貝卡影展，一直以來都是全球影壇重鎮。據資安專家透露，這次外洩的雲端資料庫時間涵蓋2019年至2026年，主要包含新聞稿與行銷相關文件，初步研判極可能是內部人為疏失所致。

然而，真正引發業界恐慌的，是備份系統中一個名為「contacts」的資料夾。專家在其中發現了大量極度敏感的巨星個人通訊錄，若遭有心人士濫用，後果不堪設想。資安團隊在第一時間緊急聯繫主辦單位後，該資料庫目前已遭關閉並移除對外權限，但這起震撼影壇的隱私風暴，恐怕短時間內仍難以平息。

莎朗史東私人聯絡方式恐怕已外流。（路透資料照片）
莎朗史東私人聯絡方式恐怕已外流。（路透資料照片）

精華 FAQ

  • 報導指出，這次外洩規模達66萬6369筆，屬於近年好萊塢相當罕見的大型資安事件，受影響資料涉及影展內部文件與聯絡資訊。

  • 內文列出多位大牌受害者，包括安潔莉娜裘莉、莎朗史東、麥可道格拉斯、雷米馬利克，以及喬治盧卡斯、馬丁史柯西斯等人，私人聯絡資訊恐已曝光。

  • 專家研判外洩可能源自內部人為疏失，因雲端資料庫含2019年至2026年的新聞稿與行銷文件；其中contacts資料夾尤為敏感，已被緊急下架。

好萊塢 奧斯卡 裘莉

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