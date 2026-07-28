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奧蘭多布魯小21歲辣模新歡曝光 海中甜蜜放閃

記者陳穎／即時報導
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奧蘭多布魯的戀情不間斷。(美聯社)
奧蘭多布魯的戀情不間斷。(美聯社)

49歲好萊塢男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）與流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）去年結束近10年感情後，如今新戀情持續升溫。近日他被拍到與小21歲的28歲瑞士名模露易莎萊梅爾（Luisa Laemmel）在義大利海邊度假，兩人不僅穿著情侶黑色泳裝，還在海中忘情擁抱、甜蜜放閃，戀情似乎已趨於穩定。

根據「時人」報導，奧蘭多日前現身義大利托斯卡尼知名海灘度假勝地，與露易莎一起在由義大利男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）擁有的Alpemare海灘俱樂部享受假期。曝光照片中，兩人在海中緊緊相擁、談笑互動，女方更雙手環抱奧蘭多肩膀，甜蜜互動毫不避諱鏡頭。

兩人從今年初便傳出戀情，當時一起現身超級盃觀賽，被拍到手挽手離場，之後又多次一同出遊，包括現身米蘭時裝週及蘇黎世等地。據悉，露易莎來自瑞士蘇黎世，16歲便踏入模特兒圈，曾為L'Oréal、Calvin Klein、Vera Wang等品牌拍攝廣告，目前定居紐約，並擁有心理學學位。

奧蘭多與凱蒂佩芮於2016年開始交往，2019年訂婚，並育有5歲女兒黛西（Daisy Dove）。兩人於2025年宣布分手後，表示將共同扶養女兒，維持友好關係。奧蘭多日前受訪時也曾表示，兩人之間「只有愛，沒有怨恨」，並將女兒擺在第一順位。

如今隨著奧蘭多與路易莎多次公開同框，甚至大方在海邊放閃，外界普遍認為兩人感情已邁入新階段。而凱蒂佩芮近來也傳出展開新戀情，雙方各自迎向新生活，昔日銀色夫妻檔正式翻開人生新篇章。

▲ 影片來源：Instagram＠luisalaemmel（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 他的新歡是28歲瑞士名模露易莎萊梅爾，兩人近日在義大利托斯卡尼海邊度假，被拍到穿情侶泳裝在海中擁抱、談笑，互動相當親密。

  • 兩人今年初先在超級盃被拍到手挽手離場，之後又多次一起出遊，包含米蘭時裝週與蘇黎世等地，顯示交往已非短暫曖昧。

  • 奧蘭多與凱蒂佩芮在2025年宣布分手，並表示將共同扶養5歲女兒、維持友好關係；他也強調彼此只有愛沒有怨恨。

好萊塢 義大利 瑞士

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