拍「魔戒」3部曲薪水沒想像高 西恩艾斯汀：窮到得賣房子

西恩艾斯汀今年3月出席美國演員工會獎。(美聯社)

影星西恩艾斯汀（Sean Astin）近日接受英國「衛報」專訪時透露，2000年代初參與彼得傑克森執導電影「魔戒」三部曲、擔綱主角「山姆」時，因為談到的片酬過低而不得不出售自己的房子。

美國娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）報導，這個消息對粉絲而言可能相當震驚，因為「魔戒」（Lord of the Rings）系列電影在2001年至2003年間橫掃全球，票房累計高達29億美元，堪稱文化現象。

西恩艾斯汀表示：「我完全沒有預料到那種程度的曝光度和關注。當時我獲得的關注和拿到的片酬不成比例。那筆錢真的不多！事實上，我因為在三部曲中談到那麼低的酬勞，不得不賣掉房子。」

艾斯汀提到，現在他的經濟狀況已經「非常寬裕」，但在魔戒電影席捲票房的時候，情況並非如此。彼得傑克森與魔戒團隊採取同時拍攝這3部電影的策略，這代表演員沒有機會因為個別電影的成功而重新談判合約。

與艾斯汀共同演出魔戒的伊萊亞伍德（Elijah Wood）去年接受「財經內幕」（Business Insider）訪問時也說：「因為我們不是拍完一部電影再談下一部的合約，所以並不是那種可以讓你一輩子高枕無憂的豐厚酬勞。」

在片中飾演「佛羅多」的伍德表示，新線影業（New Line Cinema）一次性拍攝3部電影其實是極大的賭注。他解釋，為了降低財務風險，整個卡司拿到的都不是「鉅額片酬」。

伍德說：「好處是，我們也等於參與了一個會影響我們一輩子的計畫。」

艾斯汀先前曾透露，他每部電影的片酬大約是7萬5000美元，三部曲總收入約為25萬美元。共同演出的奧蘭多布魯（Orlando Bloom）2019年接受「史登秀」（The Howard Stern Show）訪問時表示，自己參與三部曲的片酬僅17萬5000美元。

魔戒系列目前正籌備重返大銀幕，包括由安迪瑟克斯（Andy Serkis）執導的「獵捕咕嚕」（The Hunt for Gollum）以及一部由史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）共同編劇的新作。

艾斯汀目前尚未確定是否會回歸參與這兩個計畫，但他告訴「衛報」（The Guardian），若有機會演出，絕對會爭取更好的待遇。