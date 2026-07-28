觀影說劇／寶萊塢男神瘦到六塊肌沒了 「我們要回家」暴紅

寶萊塢男星伊尚卡以悲喜交集的勵志電影「我們要回家」暴紅全世界。（圖／海鵬提供)

寶萊塢男星伊尚卡特（Ishaan Khatter）今年以悲喜交集的勵志電影「我們要回家」（Homebound）暴紅全世界。

他在片中飾演來自北印貧困農村的穆斯林青年「修伊」，渴望能通過報考警察國家考試，自250萬名考生脫穎而出，自此擺脫貧困，贏得社會尊嚴與地位；無奈事與願違，名落孫山的他最後只能接受命運去工廠上班。為符合片中營養不良的鄉村青年，擁有精壯六塊肌的伊尚卡特，接受了導演尼拉吉蓋萬（Neeraj Ghaywan）的「減肌」要求，不僅兩個月內瘋狂減重 10公斤，讓身體呈現乾癟、虛弱的視覺效果。

最驚人的是，片中他更還原了當時震撼全球的真實抗疫心碎照片，頂著烈日、背著高燒脫水的摯友徒步荒涼公路1200公里。伊尚卡特以毫無偶像包袱、完全融入泥濘與汗水的洗鍊演技，獲「好萊塢 報導」大讚「充滿張力與情感深度」，更榮獲印度 金偶像獎等四座影帝大獎，被視為當今寶萊塢最具實力的新星代表。

伊尚卡特是印度寶萊塢男星拉吉卡特（Rajesh Khattar）與戲劇女星妮麗瑪阿齊姆（Neelima Azeem）之子。童星出道的他，2017年首度擔綱男主角，即出演伊朗名導馬基麥吉迪（Majid Majidi）首度赴印度拍攝的電影「雲端之上」，自此進軍國際。

伊尚卡特今年因為演出電影「我們要回家」再次大紅。該片重現2020年印度疫情封城、徒步返鄉的震撼場景。為捕捉最真實的疲憊狀態，伊尚卡特片中做了極大的肉體犧牲與「苦力演出」：不僅得和成千上萬的臨時工難民混在一起，在毫無遮蔽的滾燙柏油路上徒步長征1200公里；還得在沙塵滾滾、高溫曝曬中，暴民式爭搶擠上人滿為患的返鄉火車，堪稱一次極度考驗意志力的「沉浸式」演出。

有趣的是，伊尚卡特戲外竟是個護膚達人，下戲常會敷泥狀面膜、做皮膚護理；與他在片中灰頭土臉、在公路塵土中連滾帶爬的模樣有著極大的反差萌。「我們要回家」入選坎城影展一種注目單元，入圍今年奧斯卡最佳國際電影15強，在各平台皆獲得高度評價。

伊尚卡特也因為片中的精湛演出，連續榮獲印度金偶像獎、印度News18電影獎以及印度FOI在線獎等四座影帝大獎，並獲Pinkvilla銀幕獎年度突破性演出大獎。再加上他扎實的舞蹈實力，除被視為當代寶萊塢實力派新星的代表，更獲票選名列「寶萊塢最炙手可熱的單身漢」。

「我們要回家」劇情敘述：兩位印度窮困小村長大的好友——穆斯林青年修伊（伊尚卡特 飾）與低種姓青年前登（維夏爾傑特瓦Vishal Jethwa飾），決定一起報考警察學校，以找回被剝奪的尊嚴、並扭轉命運。未料前登幸運考上，修伊卻名落孫山，終讓這段深厚的友誼面臨嚴峻的考驗與危機。