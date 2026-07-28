我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

觀影說劇／寶萊塢男神瘦到六塊肌沒了 「我們要回家」暴紅

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
寶萊塢男星伊尚卡以悲喜交集的勵志電影「我們要回家」暴紅全世界。（圖／海鵬提供)
寶萊塢男星伊尚卡以悲喜交集的勵志電影「我們要回家」暴紅全世界。（圖／海鵬提供)

寶萊塢男星伊尚卡特（Ishaan Khatter）今年以悲喜交集的勵志電影「我們要回家」（Homebound）暴紅全世界。

他在片中飾演來自北印貧困農村的穆斯林青年「修伊」，渴望能通過報考警察國家考試，自250萬名考生脫穎而出，自此擺脫貧困，贏得社會尊嚴與地位；無奈事與願違，名落孫山的他最後只能接受命運去工廠上班。為符合片中營養不良的鄉村青年，擁有精壯六塊肌的伊尚卡特，接受了導演尼拉吉蓋萬（Neeraj Ghaywan）的「減肌」要求，不僅兩個月內瘋狂減重10公斤，讓身體呈現乾癟、虛弱的視覺效果。

最驚人的是，片中他更還原了當時震撼全球的真實抗疫心碎照片，頂著烈日、背著高燒脫水的摯友徒步荒涼公路1200公里。伊尚卡特以毫無偶像包袱、完全融入泥濘與汗水的洗鍊演技，獲「好萊塢報導」大讚「充滿張力與情感深度」，更榮獲印度金偶像獎等四座影帝大獎，被視為當今寶萊塢最具實力的新星代表。

伊尚卡特是印度寶萊塢男星拉吉卡特（Rajesh Khattar）與戲劇女星妮麗瑪阿齊姆（Neelima Azeem）之子。童星出道的他，2017年首度擔綱男主角，即出演伊朗名導馬基麥吉迪（Majid Majidi）首度赴印度拍攝的電影「雲端之上」，自此進軍國際。

伊尚卡特今年因為演出電影「我們要回家」再次大紅。該片重現2020年印度疫情封城、徒步返鄉的震撼場景。為捕捉最真實的疲憊狀態，伊尚卡特片中做了極大的肉體犧牲與「苦力演出」：不僅得和成千上萬的臨時工難民混在一起，在毫無遮蔽的滾燙柏油路上徒步長征1200公里；還得在沙塵滾滾、高溫曝曬中，暴民式爭搶擠上人滿為患的返鄉火車，堪稱一次極度考驗意志力的「沉浸式」演出。

有趣的是，伊尚卡特戲外竟是個護膚達人，下戲常會敷泥狀面膜、做皮膚護理；與他在片中灰頭土臉、在公路塵土中連滾帶爬的模樣有著極大的反差萌。「我們要回家」入選坎城影展一種注目單元，入圍今年奧斯卡最佳國際電影15強，在各平台皆獲得高度評價。

伊尚卡特也因為片中的精湛演出，連續榮獲印度金偶像獎、印度News18電影獎以及印度FOI在線獎等四座影帝大獎，並獲Pinkvilla銀幕獎年度突破性演出大獎。再加上他扎實的舞蹈實力，除被視為當代寶萊塢實力派新星的代表，更獲票選名列「寶萊塢最炙手可熱的單身漢」。

「我們要回家」劇情敘述：兩位印度窮困小村長大的好友——穆斯林青年修伊（伊尚卡特 飾）與低種姓青年前登（維夏爾傑特瓦Vishal Jethwa飾），決定一起報考警察學校，以找回被剝奪的尊嚴、並扭轉命運。未料前登幸運考上，修伊卻名落孫山，終讓這段深厚的友誼面臨嚴峻的考驗與危機。

精華 FAQ

  • 他飾演北印貧困農村出身的穆斯林青年修伊，角色因營養不良而身形消瘦。為貼近人物狀態，他在2個月內減重10公斤，刻意呈現乾癟虛弱的視覺效果。

  • 電影描述兩位窮困青年報考警察學校，想藉此翻轉命運並找回尊嚴。結果好友前登考上，修伊卻落榜，友誼與現實壓力因此面臨嚴峻考驗。

  • 他以充滿張力與情感深度的演出，獲《好萊塢報導》稱讚，並拿下印度金偶像獎等4座影帝大獎。加上入選坎城與奧斯卡關注名單，因此被視為實力派新星。

好萊塢 減重 印度

上一則

黃子韜「帥不過3秒」 演唱會脫衣秀大肌肌…褲子拉鍊沒拉

下一則

趙又廷1句話形容高圓圓 「是愛人也是最好的朋友」

延伸閱讀

「哭聲」導演羅泓軫新作 奪紐約亞洲電影節最佳動作電影

「哭聲」導演羅泓軫新作 奪紐約亞洲電影節最佳動作電影
觀影說劇／18位影后同台竟沒宮鬥 「18顆鑽石」創222萬觀影人次

觀影說劇／18位影后同台竟沒宮鬥 「18顆鑽石」創222萬觀影人次
觀影說劇╱米奇馬丁轉戰電影 拿到角色當街痛哭

觀影說劇╱米奇馬丁轉戰電影 拿到角色當街痛哭
外婆一句「眼淚要10年才會變硬」金馬導演揭拍片最大傷痛

外婆一句「眼淚要10年才會變硬」金馬導演揭拍片最大傷痛

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？