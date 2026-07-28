妮可基嫚離婚不到一年 親密同框企業家新歡
好萊塢奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯艾本（Keith Urban）去年9月申請結束19年婚姻後，感情動向持續受到外界關注。近日她被拍到現身義大利度假勝地波托菲諾（Portofino），與美國企業家麥可萊因斯坦（Michael Reinstein）互動熱絡，兩人同框畫面曝光後，隨即掀起戀愛傳聞，外媒更形容，妮可似乎已準備迎接人生新篇章。
根據《Page Six》報導，妮可日前入住波托菲諾一間飯店時，被目擊與麥可萊因斯坦在飯店外愉快交談。當天她身穿米白色絲質背心搭配長裙，打扮優雅；麥可則以藍色襯衫、短褲及墨鏡現身，臨別前還隔著窗邊鐵欄伸手與妮可互動，兩人一路有說有笑，氣氛相當輕鬆自在。
事實上，這並非兩人首次被拍到同框。外媒指出，妮可此次在義大利度假期間，曾多次與麥可同行，還被捕捉到一起在泳池畔聊天的畫
面，自然互動引發外界猜測兩人關係不單純。據了解，麥可並非演藝圈人士，而是出生於洛杉磯的私募基金企業家，2013年創立Regent，目前擔任董事長兼投資長，公司曾投資Escada、Club Monaco、La Senza等多個國際品牌，在商界具有一定知名度。
知情人士透露，妮可在結束婚姻後，正積極展開全新的生活，「她這個夏天一直在約會，也重新學著享受生活。」消息人士表示，波托菲諾對妮可別具意義，因為當年她與前夫湯姆克魯斯（Tom Cruise）離婚後，也曾到當地沉澱心情，因此這次重返舊地，更像是人生另一段旅程的開始。
消息來源也指出，目前妮可並未急著投入新的穩定關係，而是以輕鬆自在的心態認識新朋友，「她很享受約會的過程，但不會勉強自己進入一段還沒準備好的感情。」身邊友人更形容，她現在的生活就像電影「享受吧！一個人的旅行」一般，希望在人生邁入60歲前，重新找回屬於自己的快樂與節奏。
除了感情生活外，妮可也被爆出有意搬往歐洲定居。報導指出，她拍攝電影《Practical Magic 2》期間曾在英國倫敦生活一段時間，並開始留意當地房產，同時也對法國等歐洲國家抱持高度興趣，希望待小女兒Faith成年後，能正式展開全新的人生篇章。
她在波托菲諾被拍到與美國私募基金企業家麥可萊因斯坦互動熱絡，兩人不只在飯店外聊天，先前也曾一起出現在泳池畔，因而引發外界對戀情的聯想。 因為她離婚後開始積極約會，消息人士稱她正在重新享受生活，而且回到曾在失婚後沉澱心情的波托菲諾，讓外界覺得她正準備展開新的生活階段。 除了感情上採取輕鬆不勉強的態度，她也被指有意搬到歐洲定居，曾在倫敦生活並留意房產，對法國等地也很有興趣，希望等小女兒成年後再正式啟程。
精華 FAQ
她在波托菲諾被拍到與美國私募基金企業家麥可萊因斯坦互動熱絡，兩人不只在飯店外聊天，先前也曾一起出現在泳池畔，因而引發外界對戀情的聯想。
因為她離婚後開始積極約會，消息人士稱她正在重新享受生活，而且回到曾在失婚後沉澱心情的波托菲諾，讓外界覺得她正準備展開新的生活階段。
除了感情上採取輕鬆不勉強的態度，她也被指有意搬到歐洲定居，曾在倫敦生活並留意房產，對法國等地也很有興趣，希望等小女兒成年後再正式啟程。
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