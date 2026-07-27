紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流
好萊塢爆發近年最大規模資安危機。紐約年度盛事「翠貝卡影展」（Tribeca Film Festival）近日驚傳資料庫防護出現嚴重疏失，導致多達66萬6369筆內部資料遭到外洩。
此波受害名單更是驚人，包括奧斯卡影后安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、莎朗史東（Sharon Stone）、金球影帝麥可道格拉斯（Michael Douglas）、雷米馬利克（Rami Malek），以及大導喬治盧卡斯（George Lucas）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）等頂級大牌，私人聯絡資訊恐怕已被徹底曝光。
由好萊塢巨星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）於2002年創辦的翠貝卡影展，一直以來都是全球影壇重鎮。據資安專家透露，這次外洩的雲端資料庫時間跨度涵蓋2019年至2026年，主要包含新聞稿與行銷相關文件，初步研判極可能是內部人為疏失所致。
然而，真正引發業界恐慌的，是備份系統中一個名為「contacts」的資料夾。專家在其中發現了大量極度敏感的巨星個人通訊錄，若遭有心人士濫用，後果不堪設想。資安團隊在第一時間緊急聯繫主辦單位後，該資料庫目前已遭關閉並移除對外權限，但這起震撼影壇的隱私風暴，恐怕短時間內仍難以平息。
事件發生在紐約的翠貝卡影展，外洩規模達66萬6369筆內部資料，涵蓋新聞稿、行銷文件與備份資料，屬於相當嚴重的資安事故。 受影響名單包括安潔莉娜裘莉、莎朗史東、麥可道格拉斯、雷米馬利克，以及喬治盧卡斯、馬丁史柯西斯等人，私人聯絡資訊恐有外流風險。 資安團隊在通報主辦單位後，已將相關資料庫關閉並移除對外權限，以降低風險，但外洩造成的隱私疑慮短期內仍難完全平息。
精華 FAQ
事件發生在紐約的翠貝卡影展，外洩規模達66萬6369筆內部資料，涵蓋新聞稿、行銷文件與備份資料，屬於相當嚴重的資安事故。
受影響名單包括安潔莉娜裘莉、莎朗史東、麥可道格拉斯、雷米馬利克，以及喬治盧卡斯、馬丁史柯西斯等人，私人聯絡資訊恐有外流風險。
資安團隊在通報主辦單位後，已將相關資料庫關閉並移除對外權限，以降低風險，但外洩造成的隱私疑慮短期內仍難完全平息。
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