紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

莎朗史東私人聯絡方式恐怕以外流。(路透)

好萊塢 爆發近年最大規模資安危機。紐約年度盛事「翠貝卡影展」（Tribeca Film Festival）近日驚傳資料庫防護出現嚴重疏失，導致多達66萬6369筆內部資料遭到外洩。

此波受害名單更是驚人，包括奧斯卡 影后安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie）、莎朗史東（Sharon Stone）、金球影帝麥可道格拉斯（Michael Douglas）、雷米馬利克（Rami Malek），以及大導喬治盧卡斯（George Lucas）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）等頂級大牌，私人聯絡資訊恐怕已被徹底曝光。

由好萊塢巨星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）於2002年創辦的翠貝卡影展，一直以來都是全球影壇重鎮。據資安專家透露，這次外洩的雲端資料庫時間跨度涵蓋2019年至2026年，主要包含新聞稿與行銷相關文件，初步研判極可能是內部人為疏失所致。

然而，真正引發業界恐慌的，是備份系統中一個名為「contacts」的資料夾。專家在其中發現了大量極度敏感的巨星個人通訊錄，若遭有心人士濫用，後果不堪設想。資安團隊在第一時間緊急聯繫主辦單位後，該資料庫目前已遭關閉並移除對外權限，但這起震撼影壇的隱私風暴，恐怕短時間內仍難以平息。

安潔莉娜裘莉驚傳個人資料外洩。(路透)