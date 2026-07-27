我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3年前確診早發性失智症 49歲加國網紅安樂死離世

退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
莎朗史東私人聯絡方式恐怕以外流。(路透)
莎朗史東私人聯絡方式恐怕以外流。(路透)

好萊塢爆發近年最大規模資安危機。紐約年度盛事「翠貝卡影展」（Tribeca Film Festival）近日驚傳資料庫防護出現嚴重疏失，導致多達66萬6369筆內部資料遭到外洩。

此波受害名單更是驚人，包括奧斯卡影后安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、莎朗史東（Sharon Stone）、金球影帝麥可道格拉斯（Michael Douglas）、雷米馬利克（Rami Malek），以及大導喬治盧卡斯（George Lucas）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）等頂級大牌，私人聯絡資訊恐怕已被徹底曝光。

由好萊塢巨星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）於2002年創辦的翠貝卡影展，一直以來都是全球影壇重鎮。據資安專家透露，這次外洩的雲端資料庫時間跨度涵蓋2019年至2026年，主要包含新聞稿與行銷相關文件，初步研判極可能是內部人為疏失所致。

然而，真正引發業界恐慌的，是備份系統中一個名為「contacts」的資料夾。專家在其中發現了大量極度敏感的巨星個人通訊錄，若遭有心人士濫用，後果不堪設想。資安團隊在第一時間緊急聯繫主辦單位後，該資料庫目前已遭關閉並移除對外權限，但這起震撼影壇的隱私風暴，恐怕短時間內仍難以平息。

安潔莉娜裘莉驚傳個人資料外洩。(路透)
安潔莉娜裘莉驚傳個人資料外洩。(路透)

精華 FAQ

  • 事件發生在紐約的翠貝卡影展，外洩規模達66萬6369筆內部資料，涵蓋新聞稿、行銷文件與備份資料，屬於相當嚴重的資安事故。

  • 受影響名單包括安潔莉娜裘莉、莎朗史東、麥可道格拉斯、雷米馬利克，以及喬治盧卡斯、馬丁史柯西斯等人，私人聯絡資訊恐有外流風險。

  • 資安團隊在通報主辦單位後，已將相關資料庫關閉並移除對外權限，以降低風險，但外洩造成的隱私疑慮短期內仍難完全平息。

好萊塢 奧斯卡 裘莉

上一則

生日禮物不要蛋糕 小野麗莎在台開唱最想收「這份禮物」

下一則

范冰冰「范爺」推手暴減53公斤 坦承切胃後復胖 靠1招真正瘦下來

延伸閱讀

台「Pi錢包」部分會員資料遭駭 姓名、手機等外洩

台「Pi錢包」部分會員資料遭駭 姓名、手機等外洩
布萊德彼特18歲愛女提告改姓 第4名小孩刪父斬斷連結

布萊德彼特18歲愛女提告改姓 第4名小孩刪父斬斷連結
舊金山警空中追捕全曝光無人機直播意外流向公開網路

舊金山警空中追捕全曝光無人機直播意外流向公開網路
川普解密數百文件猛打中國介選 CNN拆解：美選有漏洞、難證遭操縱

川普解密數百文件猛打中國介選 CNN拆解：美選有漏洞、難證遭操縱

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
3星座愈有本事愈容易招小人 太善良反而吃虧

3星座愈有本事愈容易招小人 太善良反而吃虧
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？
一家八口滅門案 警判為謀殺自殺 2養女疑似來自中國

一家八口滅門案 警判為謀殺自殺 2養女疑似來自中國