紐時專欄：奧德賽隱喻現代政治 警示道德過錯終付代價

電影「奧德賽」中，導演諾蘭(右)安排特洛伊城裡雅典娜雕像的頭部被砍落地。(美聯社)

名導克里斯多福‧諾蘭(Christopher Nolan)的史詩巨作「奧德賽」(Odyssey)近日上映，他描繪的奧德修斯(Odysseus)是個飽受折磨的戰士，經歷了十年戰爭和十年漫長返鄉之旅，似乎已經崩潰，時而冷酷時而暴戾，但同時也遭受深刻的道德創傷，懺悔和贖罪才能讓他獲得內心的平靜。紐約時報 評論專欄作家弗蘭奇(David French)認為該片雖一字不提現代政治，卻已經批判了我們這個時代的精神，而諾蘭的詮釋是一則警示：道德上的過錯終將付出代價。

文章寫道，奧德賽最引人注目的一張宣傳海報上赫然印著雅典娜雕像破碎的斷頭，以及「反抗諸神」的字樣。這彷彿是激勵人心的宣言，是一部講述凡人對抗反覆無常的神明權威的電影。

但恰恰相反，奧德修斯的反抗雖然重要，但弗蘭奇認為其中沒有任何值得讚揚之處。這部電影的核心在於一套道德準則，具體來說是電影中一直提到的「宙斯法則」(Zeus' Law)，即熱情好客和友善待人之道。這條法則源自於一個神話傳說：神有時會偽裝成凡人穿梭於人間，正是在這種偽裝下才能真正看清一個人的價值。或者正如奧德修斯在電影中所說，「身在低谷，才能看清一個人。」

弗蘭奇指出，違背道德法則常常能從中獲利 (即使只是一時)，而後果往往會波及他人。這就是越軌行為如此誘人的原因，惡人可以攻陷特洛伊，有些人甚至還能帶走黃金，他們在宮殿裡安享片刻，而世界其他地方則化為廢墟。

弗蘭奇本月初出席一場演講，在關於總統權力的小組討論之後，一位年輕人問：「如果只有一方遵守規範，那麼遵守規範的意義何在？再來，你有辦法為不守規矩的人制定規矩嗎？」

弗蘭奇認為在當今美國歷史中，似乎相當一部分統治階級都認為規則是給傻瓜的，他們覺得道德就是麻煩，在美國的政商界要是循規蹈矩，都像是綁著手腳做事。弗蘭奇羅列當今情況：一位總統以前所未有的規模中飽私囊、像艾普斯坦(Jeffrey Epstein)那樣濫用權力的放蕩之徒似乎總是能逃脫罪責、政府官員肆意違法卻不受懲罰，還指望總統特赦來洗脫罪名。真相被鋪天蓋地的謊言所掩蓋，謊言又被一群騙子和傻瓜津津樂道地傳播開來。