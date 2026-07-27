裘莉切乳抗癌13年分享脆弱 憶母遺言淚崩：不想只當癌症病人

安潔莉娜裘莉演出「高訂人生」挑戰大量法文台詞。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 裘莉演出乳癌角色，勾起自身切乳抗癌經歷。

裘莉演出乳癌角色，勾起自身切乳抗癌經歷。 重點二： 她提及母親遺言，強調不想只被定義為病人。

她提及母親遺言，強調不想只被定義為病人。 重點三：新片高訂人生主打完整女性生命，而非疾病終點。

安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie）主演法國電影「高訂人生」（Couture），她在片中飾演一名赴巴黎時裝周工作的美國導演，正值婚姻觸礁之際，又被診斷罹患乳癌。這個角色也讓她重新面對人生中最私密、最沉重的生命經驗，拍攝過程更勾起她對母親罹癌離世的回憶。

裘莉的母親於56歲時因乳癌病逝，而她本人因檢測出帶有BRCA1基因突變，於2013年接受預防性雙乳切除手術。談到片中醫師在胸前畫下手術線的橋段時，她坦言，那一刻彷彿將好萊塢 片場變成自己的病房，直言：「我們把這一切分享出來，感覺非常脆弱。」

裘莉也回憶，母親罹癌多年後曾對她說過一句令她難忘的話：「大家問我的永遠都只有癌症 。」這句話深深影響她，也讓她更加堅定，「高訂人生」不能只是描寫一名癌症病人的故事，而是希望觀眾看見一位仍擁有工作、情感、夢想與渴望的完整女性。

為了詮釋長年在法國工作的角色，裘莉在片中挑戰大量法文台詞，從語言、語調到肢體節奏都投入大量心力。導演艾莉絲溫諾克爾盛讚她的法文表現十分自然，讓觀眾能暫時忘記眼前的是好萊塢巨星，而是真正走進角色的人生。

裘莉接受「時人」雜誌專訪時也分享，「高訂人生」雖然從疾病出發，但並非關於生命終點，而是一名女性重新找回活下去勇氣的故事。她表示：「這部電影不是我角色生命的結束，而是重新渴望活到最後一口氣。」她更以「Live life」作為全片精神，希望鼓勵觀眾即使面對疾病、失去或人生低潮，也能珍惜當下，好好生活。

另一方面，史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的科幻鉅作「揭密日」（Disclosure Day）全球票房已突破2.34億美元，集結艾蜜莉布朗（Emily Blunt）、喬許歐康納（Josh O'Connor）、柯林佛斯（Colin Firth）等實力派演員主演，描述人類即將揭開外星生命真相，引發全球危機的故事。

艾蜜莉布朗透露，片中有一場角色突然說出非人類語言的重要戲分，原本可以透過人工智慧協助製作聲音效果，但她因對AI技術抱持疑慮，決定親自進錄音室完成配音。她反覆嘗試各種呼吸聲、喉音、子音與怪異聲響，再交由音效團隊重新組合，希望保留最真實的人聲質感。

「揭密日」也是史匹柏與「侏羅紀公園」（Jurassic Park）、「世界大戰」（War of the Worlds）編劇大衛柯普（David Koepp）第七度合作。柯普透露，本片劇本前後共修改了42個版本，創下自己編劇生涯的新紀錄，甚至電影開拍後仍持續調整內容。他表示，史匹柏對這次作品要求比以往更加嚴格，「因為他知道自己曾拍過這個類型，所以希望這一部成為最好的一部。」

相較於「第三類接觸」（Close Encounters of the Third Kind）的神祕氛圍，以及「E.T.外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）的溫暖情感，「揭密日」更接近1970年代陰謀驚悚片風格，探討人類有限的感官是否讓我們始終忽略了其實早已存在身邊的未知事物。

主演喬許歐康納也分享，本片拍攝期間保密措施極為嚴格，劇本皆由專人騎乘摩托車親自送到演員手中，閱讀完畢後立即收回，不僅禁止拍照，也不得保留任何副本，讓整個拍攝過程充滿神祕感。