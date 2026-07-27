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接棒尼可拉斯凱吉 萊恩葛斯林化身新一代「惡靈戰警」

記者陳穎／綜合報導
萊恩葛斯林宣布加入漫威電影宇宙。（美聯社）
萊恩葛斯林宣布加入漫威電影宇宙。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：萊恩葛斯林正式加盟漫威，將主演新版《惡靈戰警》
  • 重點二：尚恩李維執導本片，漫威確認這是角色首部MCU獨立電影。
  • 重點三：電影預定2028年上映，凱吉版與葛斯林伴侶巧合引發熱議。

好萊塢男星萊恩葛斯林（Ryan Gosling）正式加入漫威電影宇宙（MCU）。漫威影業日前在2026年聖地牙哥國際動漫展宣布，萊恩葛斯林將主演全新電影「惡靈戰警」（Ghost Rider），飾演經典角色強尼布雷茲，電影將由「死侍與金鋼狼」導演尚恩李維（Shawn Levy）執導，消息一出立刻引爆全場歡呼。

萊恩葛斯林登台時難掩興奮表示，自己多年來一直希望能演出「惡靈戰警」，如今終於夢想成真。他笑說：「這是我一直很想演的角色，很高興終於可以加入漫威大家庭。」而漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）也正式宣布，這將是「惡靈戰警」首度以MCU角色身分推出獨立電影。

導演尚恩李維則透露，與萊恩葛斯林合作「星際大戰：星際戰機」（Star Wars: Starfighter）期間，就深刻感受到他的魅力與表演能量，因此十分期待兩人再次合作，將這位騎著烈焰重機、擁有骷髏火焰頭顱的反英雄搬上大銀幕。

「惡靈戰警」過去曾兩度搬上電影，由奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）分別主演2007年「惡靈戰警」及2011年續集「惡靈戰警：復仇時刻」，如今相隔多年後重新啟動，也象徵角色正式加入漫威電影宇宙。值得一提的是，尼可拉斯凱吉在首集電影中曾與伊娃曼德絲（Eva Mendes）合作，而她正是萊恩葛斯林的伴侶，這段巧合也成為影迷熱議話題。

漫威此次在動漫展同步公布多項新計畫，包括「黑豹3」正式啟動，以及公開「復仇者聯盟：末日之戰」最新畫面，希望藉由一系列重量級作品重振近年略顯低迷的MCU聲勢。「惡靈戰警」目前預定於2028年上映，詳細上映日期仍有待官方公布。

尼可拉斯凱吉曾演過超級英雄電影「惡靈戰警」。（圖／索尼提供）
尼可拉斯凱吉曾演過超級英雄電影「惡靈戰警」。（圖／索尼提供）

萊恩葛斯林將成為新一代「惡靈戰警」。（美聯社）
萊恩葛斯林將成為新一代「惡靈戰警」。（美聯社）

精華 FAQ

  • 他將飾演經典角色強尼布雷茲，也就是《惡靈戰警》的主角，正式接棒過去由尼可拉斯凱吉詮釋的版本，成為漫威電影宇宙中的新版反英雄人物。

  • 電影將由《死侍與金鋼狼》導演尚恩李維執導，漫威總裁凱文費吉也表示，這會是《惡靈戰警》首度以MCU角色身分推出的獨立電影。

  • 除了宣布《惡靈戰警》外，漫威還同步公開《黑豹3》正式啟動，以及《復仇者聯盟：末日之戰》最新畫面，顯示官方正以多部重量級作品重振MCU聲勢。

尼可拉斯凱吉 漫威 好萊塢

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