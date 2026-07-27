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「天才老爹」童星華納溺斃一年後 遺孀與婆婆爭產

編譯俞仲慈／綜合報導
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康姆-傑莫·華納(右)曾在「天才老爹」中演出少年兒子西奧哈克斯塔博。（取材自IM...
康姆-傑莫·華納(右)曾在「天才老爹」中演出少年兒子西奧哈克斯塔博。（取材自IMDb）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華納去年在哥斯達黎加度假時溺斃，享年54歲，時隔一年遺產糾紛浮上檯面。
  • 重點二：遺孀控告婆婆與家族信託， দাবি要求分得逾120萬元資產與相關欠款。
  • 重點三：訴狀稱婚前協議未完全履行，包含壽險、年費、退休金與薪資等承諾。

在1980年代知名電視影集「天才老爹」(The Cosby Show)飾演家中唯一兒子「西奧(Theo Huxtable)」而走紅的好萊塢影星康姆-傑莫·華納(Malcolm-Jamal Warner)去年度假時不幸溺水身亡，時隔一年，遺孀不滿遺產分文未得，怒告華納母親，要求分得120多萬元資產。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，華納遺孀特妮莎·華納(Tenisha Warner)27日向喬治亞州凱特市(Decatur)迪卡布郡高等法院(DeKalb County Superior Court)控告「華納家族信託基金繼任受託人」潘蜜拉·華納(Pamela Warner，華納母親)，要求取得逾120萬元資產。

特妮莎與華納於2022年5月23日結婚前簽署婚前協議，婚後育有一女，不料去年7月20日，全家在哥斯達黎加度假，華納因溺水意外死亡，得年54歲。

根據訴狀，特妮莎宣稱華納生前同意購買100萬元壽險並指定其妻為受益人，結果並未履行承諾，因此華納過世後，特妮莎至今未能取得分文遺產。

訴訟還指控華納，婚後未依雙方約定在每年結婚紀念日支付1萬6000元，已經拖欠5萬542.46元；同時沒有為特妮莎開立每年最高額度的個人退休賬戶，以及未支付每月5000元團隊主管薪資，拖欠薪水累計達19萬5000元，據此具體列出應得金額：「根據該協議，原告應得款項總額不得少於127萬6042.46元，此外還包括判決前和判決後的利息，以及根據該協議可追回的原告律師費和訴訟費用。」

特妮莎透過委任律師發表聲明，宣稱「原本即將完成一份新的遺產規劃，以取代1996年那份過時規劃，是他26歲時制定，比我們相遇早了20年，也遠在我們可愛女兒出生前」，不料溺水意外摧毀家庭幸福，特妮莎在聲明中指出：「令人遺憾的是，在他離世之前，他沒能做到這一點，我一直獨自撫養女兒，現在更是獨自擔起養家重任。」並強調：「我在法律上別無選擇，只能在訴訟時效到期前採取行動，保護我們的權益。」

精華 FAQ

  • 她指稱丈夫生前答應的遺產規劃與婚前協議內容未被落實，自己未分得任何遺產，因此在訴訟時效到期前提告，要求追回應得資產與欠款。

  • 她主張包括100萬元壽險受益金、婚後每年1萬6000元的紀念日付款、最高額度退休金、以及每月5000元薪資等，總額至少127萬6042.46元。

  • 華納去年7月20日與家人在哥斯達黎加度假時溺水身亡，享年54歲。其妻表示目前獨自撫養女兒，也獨自承擔家庭經濟，才決定採取法律行動。

好萊塢 凱特 喬治亞州

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