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妮可基嫚離婚1年傳出新戀情 新男友來頭不小

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好萊塢女星妮可基嫚（右）與時尚雜誌編輯安娜溫圖，7月12日觀看溫網女雙決賽。(美...
好萊塢女星妮可基嫚（右）與時尚雜誌編輯安娜溫圖，7月12日觀看溫網女雙決賽。(美聯社)

好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）與歌手凱斯厄本（Keith Urban）離婚後，近日被拍到在義大利波托菲諾（Portofino）下榻飯店外，與私募股權投資人麥可萊因斯坦（Michael Reinstein）談笑互動，引發外界關注。不過，雙方關係目前尚未公開，也未對相關畫面作出回應。

Page Six報導，59歲的妮可基嫚日前現身義大利波托菲諾，身穿米白色絲質背心上衣搭配同色長裙，在飯店外與萊因斯坦近距離交談。從曝光照片可見，兩人全程面帶笑容，氣氛輕鬆愉快。

萊因斯坦當天身穿藍色襯衫、短褲及太陽眼鏡，離開前還將手伸過飯店窗戶的鐵欄與基嫚互動，雙方似乎相談甚歡。

公開資料顯示，萊因斯坦是洛杉磯人，2013年創立全球私募股權投資公司Regent，目前擔任董事長兼投資長，同時也是美國USN電視網共同創辦人之一。

妮可基嫚於2025年9月申請與結婚近20年的凱斯厄本離婚，兩人育有18歲長女Sunday及15歲次女Faith，離婚程序已於今年1月完成。

她3月談及這段婚姻畫下句點表示：「我始終會朝著美好的方向前進。」她也說：「我感激的是我的家人，希望維持家庭的完整，並繼續向前走，就這樣。」

精華 FAQ

  • 她被拍到與私募股權投資人麥可萊因斯坦在義大利波托菲諾的飯店外談笑互動，兩人表情輕鬆、距離很近，因此引發外界對新戀情的猜測。

  • 公開資料顯示，麥可萊因斯坦是洛杉磯人，2013年創立私募股權投資公司Regent，現任董事長兼投資長，同時也是美國USN電視網共同創辦人之一。

  • 她於2025年9月申請與凱斯厄本離婚，兩人婚姻近20年，育有2個女兒，且離婚程序已在今年1月完成；她先前也表示會感激家人並繼續向前走。

好萊塢 義大利

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