妮可基嫚離婚1年傳出新戀情 新男友來頭不小

好萊塢女星妮可基嫚（右）與時尚雜誌編輯安娜溫圖，7月12日觀看溫網女雙決賽。(美聯社)

好萊塢 女星妮可基嫚（Nicole Kidman）與歌手凱斯厄本（Keith Urban）離婚後，近日被拍到在義大利 波托菲諾（Portofino）下榻飯店外，與私募股權投資人麥可萊因斯坦（Michael Reinstein）談笑互動，引發外界關注。不過，雙方關係目前尚未公開，也未對相關畫面作出回應。

Page Six報導，59歲的妮可基嫚日前現身義大利波托菲諾，身穿米白色絲質背心上衣搭配同色長裙，在飯店外與萊因斯坦近距離交談。從曝光照片可見，兩人全程面帶笑容，氣氛輕鬆愉快。

萊因斯坦當天身穿藍色襯衫、短褲及太陽眼鏡，離開前還將手伸過飯店窗戶的鐵欄與基嫚互動，雙方似乎相談甚歡。

公開資料顯示，萊因斯坦是洛杉磯人，2013年創立全球私募股權投資公司Regent，目前擔任董事長兼投資長，同時也是美國USN電視網共同創辦人之一。

妮可基嫚於2025年9月申請與結婚近20年的凱斯厄本離婚，兩人育有18歲長女Sunday及15歲次女Faith，離婚程序已於今年1月完成。

她3月談及這段婚姻畫下句點表示：「我始終會朝著美好的方向前進。」她也說：「我感激的是我的家人，希望維持家庭的完整，並繼續向前走，就這樣。」