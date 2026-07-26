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「摩登大聖」名導查克羅素驟逝 曾捧紅巨石強森、金凱瑞

記者廖福生／綜合報導
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查克羅素驚傳於加州聖地牙哥住家辭世，享壽74歲。(取材自X平台)
查克羅素驚傳於加州聖地牙哥住家辭世，享壽74歲。(取材自X平台)

AI摘要

文章摘要整理：

執導《摩登大聖》《魔蠍大帝》等賣座片的查克羅素驟逝，享壽74歲；他不僅打造票房經典，也成功捧紅金凱瑞、卡麥蓉狄亞與巨石強森。

好萊塢再失一位締造經典的電影人。曾執導「摩登大聖」（The Mask）、「魔蠍大帝」（The Scorpion King）等多部賣座電影的美國名導查克羅素（Chuck Russell），日前驚傳於加州聖地牙哥住家辭世，享壽74歲。家屬及代表律師已向外媒證實死訊，至於詳細死因仍有待相關單位進一步公布。

查克羅素縱橫影壇數十年，不只是打造票房神話的導演，更是許多好萊塢巨星的重要伯樂。他最廣為人知的代表作，莫過於1994年上映的「摩登大聖」。當年電影僅以1800萬美元成本拍攝，最終卻締造全球超過3.5億美元票房佳績，也讓金凱瑞（Jim Carrey）喜劇天賦被世界看見，與首次演出的卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）一夕躍升國際巨星。

這部如今被奉為經典的作品，其實曾經歷重大轉折。據悉，片商原本希望將故事拍成恐怖電影，但查克羅素始終相信角色更適合以幽默、誇張的方式呈現，堅持改走喜劇路線，最終不僅成功說服高層，也讓電影成為1990年代最具代表性的作品之一，片中的視覺特效更入圍奧斯卡最佳視覺效果獎。

他同樣改變了不少演員的人生。2002年推出的「神鬼傳奇」(The Mummy)外傳「魔蠍大帝」，查克羅素大膽啟用剛從摔角界跨足影壇的巨石強森(Dwayne Johnson)擔任男主角，成為對方演藝生涯的重要轉捩點，也為日後躋身國際動作巨星奠定基礎。

除了上述作品，他也曾執導阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）主演的「魔鬼毀滅者」（Eraser），以及恐怖片經典「半夜鬼上床3」（A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors），無論動作、奇幻或驚悚類型，都留下鮮明印記。

如今查克羅素驟然離世，不僅代表一位傳奇導演謝幕，也讓好萊塢失去一位善於發掘演員潛力、勇於突破框架的創作者。那些曾因他的鏡頭而誕生的經典角色與電影，仍將持續陪伴一代又一代影迷，也成為他留給世界最深刻的電影遺產。

精華 FAQ

  • 查克羅素是好萊塢知名導演，代表作包括《摩登大聖》《魔蠍大帝》等。這則新聞主要報導他於加州聖地牙哥住家辭世，享壽74歲，死因仍待公布。

  • 《摩登大聖》以1800萬美元成本拍成，全球票房卻突破3.5億美元，並讓金凱瑞與首次演出的卡麥蓉狄亞走紅。查克羅素堅持改走喜劇路線，最終成就經典。

  • 他在《魔蠍大帝》中大膽啟用剛從摔角界轉戰影壇的巨石強森擔任男主角，成為對方的重要轉捩點。此外，他也執導過《魔鬼毀滅者》與《半夜鬼上床3》。

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