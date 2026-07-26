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茱莉亞羅勃茲姪女、「尖叫女王」艾瑪羅勃茲 傳嫁給科迪約翰

編譯俞仲慈／綜合報導
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艾瑪羅勃茲傳上周末結婚。(路透)
艾瑪羅勃茲傳上周末結婚。(路透)

奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)最疼愛的姪女、電影「尖叫女王」(Scream Queens)女主角艾瑪羅勃茲(Emma Roberts)傳出上周末與相戀多年的男演員科迪約翰(Cody John)喜結連理。

八卦新聞Page Six報導，三位消息人士證實，艾瑪與科迪這對新人上周末在愛達荷州，也就是男方位於太陽谷(Sun Valley)的家族莊園舉行婚禮；由於是一場溫馨的小型婚禮，僅邀請少數至親好友出席。

現年36歲的科迪約翰於2022年透過社群平台Instagram發布一張親密合照，證實與現年35歲的艾瑪正在熱戀中。據了解，兩人是透過共同朋友介紹認識，當時有消息人士向媒體透露說：「艾瑪很喜歡科迪的性格，他非常幽默，他們在一起一直很開心。」 

不過為了保護艾瑪與前男友蓋瑞特荷德倫(Garrett Hedlund)所生的五歲兒子羅德(Rhodes)，兩人的感情始終「小心翼翼」。知情人士透露說：「艾瑪很謹慎地讓兒子接觸陌生人，但她知道這一天很快就會到來。」

自戀情曝光以來，艾瑪和科迪一直保持低調，鮮少在社交平台分享照片，直到2024年7月，女方在Instagram證實訂婚，並分享一張摟著未婚夫的照片，手上戴的鑽戒清晰可見，艾瑪當時發文寫道：「在我媽媽告訴所有人之前，我先在這裡分享。」

回顧艾瑪過往情史，2012年拍攝「成人世界」(Chappie)期間，與「美國恐怖故事」(American Horror Story)合作搭檔伊凡彼得斯(Evan Peters)交往，並於2013年3月宣布訂婚。不料同年7月，兩人爆發嚴重爭執甚至互毆，在歷經一段長達七年的分分合合後，這對怨偶終於在2019年徹底分手。

精華 FAQ

  • 報導指出，兩人是在愛達荷州舉行婚禮，地點位於科迪約翰家族在太陽谷的莊園。由於是小型婚禮，現場只邀請少數至親好友參加。

  • 科迪約翰在2022年於Instagram上傳親密合照，間接證實戀情；到了2024年7月，艾瑪也在Instagram貼出戴鑽戒的合照，正式公開訂婚消息。

  • 艾瑪與前男友蓋瑞特荷德倫育有5歲兒子羅德，因此她對新感情一直相當謹慎，避免讓孩子太快接觸陌生人，整段交往也始終保持低調。

愛達荷州 奧斯卡 艾瑪

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