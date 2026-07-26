AI演員創造者：「她」不是就業殺手 可助好萊塢增加就業機會

由AI生成的「女演員」蒂莉諾伍德即將登上大銀幕。(路透)

喜劇演員兼製作人艾琳范德費爾登(Eline Van der Velden)更為人熟知的身分，是人工智慧(AI)生成「演員」蒂莉諾伍德(Tilly Norwood)的創造者。哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，儘管AI女星引發業界反彈，范德費爾登仍堅稱AI創造的是就業機會，而非批評者所擔心的「就業殺手」。

諾伍德於2025年7月推出，如今即將在大銀幕亮相，出演范德費爾登旗下製作公司Particle6出品的電影「錯位」(Misaligned)。范德費爾登說，諾伍德非但沒有摧毀職缺，反而讓她有能力聘請更多演員、創意製作人與編劇，將原本的小團隊擴大6倍至約40人。

范德費爾登本身作為演員與製作人，坦言曾擔心AI會讓自己的表演與內容創作技能過時，因而決定學習掌握這項技術。她表示雖然曾收到邀請，希望讓諾伍德出演傳統真人電影，但她均已拒絕，因為真人電影的角色應留給真人演員，諾伍德必須待在自己的AI盒子裡。

Particle6將「錯位」描述為一部講述存在主義AI混亂的成長故事，背景設於雲端(Cloud)的超現實數位世界，諾伍德將在片中飾演沒有自身經驗卻能獲取人類背景故事的AI生命體，並與其他AI角色同台演出。

然而，諾伍德的誕生引發強烈反彈。演員工會(SAG-AFTRA)曾在聲明中直言，諾伍德並非演員，而是未經許可、未支付酬勞、利用無數專業演員作品訓練出的電腦程式，這是在盜用表演素材、威脅演員生計並貶低人類藝術價值。

范德費爾登認為批評毫無根據，「因為你永遠不會和一個機器人競爭試鏡，這就像說你要和迪士尼(Disney)動畫「冰雪奇緣」(Frozen)中的角色艾莎(Elsa)競爭一樣。」

在創造諾伍德之前，范德費爾登曾扮成喜劇角色「荷蘭小姐」(Miss Holland)，她將現在指導諾伍德比喻為自己過去扮戲，「這和我打扮、戴假髮沒什麼區別。這就是我們演員的工作。」

范德費爾登最初透過ChatGPT與公開AI工具，經過4個月、約2000次迭代才確立諾伍德不參考特定真人的原創形象。目前公司已能調整其飾演年齡與動態表演，未來更計劃推出具備自主說話能力的「互動模式」。

由AI生成的「女演員」蒂莉諾伍德(左)即將登上大銀幕。(路透)