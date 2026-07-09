玉女歌手21歲劇烈頭痛 竟是突發腦出血遭醫警告「恐半身癱瘓」

余皓然分享21歲時竟突發腦出血。（圖／年代提供）

余皓然近日登上「聚焦2.0」分享夫妻趣事與健康狀況，她當年是玉女歌手，回憶21歲推出第一張唱片宣傳期間，突然遭遇劇烈頭痛，起初還被誤診為長智齒，直到二度出血緊急送醫，才確診為先天性蜘蛛網膜下腔出血。當時一度被告知必須開腦，最嚴重恐面臨半身癱瘓，所幸接受加馬刀治療後順利康復，如今僅留下單側聽力受損的後遺症。

余皓然透露，當年到台中舉辦簽唱會時，突然頭痛欲裂，甚至痛到在唱片行地上打滾、嘔吐，止痛藥完全無效，返家就醫卻被診斷為智齒發炎。沒想到5天後再次劇烈頭痛，父親立刻將她送往台大醫院急診，檢查後確診先天腦血管畸形造成蜘蛛網膜下腔出血，第二次發作更是二度出血，情況相當危急，父親甚至一度焦慮到在老家看見余皓然的幻影。由於開腦手術風險極高，她轉往榮總接受加馬刀治療，2年後追蹤確認血塊已完全萎縮。醫師曾告知父親，即使救回性命，也可能半身癱瘓，所幸如今僅留下單側耳朵聽力較弱的後遺症，讓她感嘆自己十分幸運。

今年適逢與丈夫王中平結婚30周年，余皓然推出新書「余皓然寫給妳的女人真心話」，以30道料理搭配30個故事，分享夫妻相處點滴。她笑說老公最擅長「不花錢的浪漫」，曾把兩棵靠得很近的樹當成情人節禮物；更曾因看見家裡堆積的藥妝店發票都印有「西門町」字樣，懷疑她每周偷偷跑去約會，最後才發現那只是總公司名稱，鬧出一場大烏龍。