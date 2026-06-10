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「教父」保鏢古德拉65歲離世 35歲葛萊美歌王萊利遇刺身亡

娛樂新聞組╱綜合報導
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東尼古德拉過世，享壽65歲。（取材自Instagram）
東尼古德拉過世，享壽65歲。（取材自Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：曾演出《教父3》的安東尼古德拉於65歲在南加州家中離世。
  • 重點二：塔萊萊利在倫敦遭刺殺身亡，警方已依謀殺罪逮捕三名嫌犯。
  • 重點三：兩人分別橫跨電影與音樂界，離世消息引發娛樂圈震驚與不捨。

曾演出「教父3」（The Godfather Part III）與科幻驚悚片「異種」（Species）的好萊塢男星安東尼古德拉（Anthony Guidera），以及葛萊美得主、英國創作歌手塔萊萊利（Talay Riley）驚傳相繼離世消息，引發娛樂圈震驚與不捨。

安東尼古德拉享壽65歲。據其妻子瓦萊麗（Valarie Guidera）透露，他於5月11日在南加州家中客廳突發心臟驟停，當場倒地失去意識，家人緊急將他送醫搶救。醫療團隊雖一度穩定其生命徵象，但他始終未能恢復意識，長時間在加護病房依靠維生系統維持生命。

隨著病情未見好轉，家屬最終依照其生前意願，選擇撤除維生系統，讓他在親人陪伴下於熟悉環境中安詳離世，目前確切死因仍待進一步釐清。

安東尼古德拉1990年以「教父3」出道，在片中飾演與本名相同的保鏢角色，雖然戲分不多，但憑藉鮮明形象迅速被業界記住，後續也參與「異種」等作品，成為90年代具代表性的綠葉型演員之一。

另一方面，年僅35歲的塔萊萊利則於6月5日清晨，在倫敦東部銀鎮一處住宅花園中遭刺殺身亡。倫敦警察廳證實案件後，已以謀殺罪名逮捕三名嫌犯，並持續調查犯案動機。

塔萊萊利自2009年展開創作生涯，曾為布蘭妮（Britney Spears）創作「Clumsy」、杜娃黎波（Dua Lipa）打造「Last Dance」，並憑藉替歌手H.E.R.創作的「Lights On」獲得葛萊美獎肯定，個人單曲「Make You Mine」亦曾打入英國排行榜，才華備受肯定。

塔萊萊利(右)曾與千黛亞(左)合作過。（取材自IMDb）
塔萊萊利(右)曾與千黛亞(左)合作過。（取材自IMDb）

葛萊美 好萊塢 加州

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