飾演「杏林春暖」路克37年 安東尼傑瑞78歲離世

編譯尤寶琪／綜合報導
安東尼傑瑞傳以「杏林春暖」中的路克史賓賽一角聞名。(美聯社)
根據TV Insider報導，「美國廣播公司」(ABC)經典長壽肥皂劇「杏林春暖」(General Hospital)中，飾演路克(Luke)長達37年的安東尼傑瑞(Anthony Geary)日前過世，享壽78歲。

TV Insider指出，傑瑞14日因手術併發症而去世；傑瑞的丈夫克勞迪奧加馬(Claudio Gama)告訴該媒體：「這對我和我們的親朋好友來說是一巨大打擊；安東尼30多年來一直是我的朋友、伴侶和丈夫。」

傑瑞以「杏林春暖」中的路克史賓賽(Luke Spencer)一角聞名；他自1978年開始飾演該角色，並一直演出到2015年退休。該角色在劇中，最終與由吉妮弗朗西斯(Genie Francis)飾演的蘿拉柯林斯(Laura Collins)發展出浪漫關係，並成為史上最受歡迎的肥皂劇情侶之一；路克與蘿拉兩人在1981年的婚禮特輯，更是吸引了高達3000萬名觀眾收看，成為肥皂劇史上收視率最高的單集。

傑瑞2015年從該劇的全職工作中退休，並在2017年回歸，最後一次出演路克一角；退休後，他從洛杉磯搬到了阿姆斯特丹(Amsterdam)，在2020年與加馬結婚。

「杏林春暖」執行製片人法蘭克瓦倫提尼(Frank Valentini)表示，他和「整個『杏林春暖』劇組」都對傑瑞的離去感到「心碎」。

該劇官方Instagram上的聲明寫下，「他與路克史賓賽的成就，將透過一代又一代追隨他腳步的『杏林春暖』演員，傳承下去。我們向他的丈夫克勞迪奧與親朋好友至上最誠摯的慰問。願他安息。」

日間及兒童家庭艾美獎負責人施瓦茨(Rachel Schwartz)表示，「作為『路克與蘿拉』這對螢幕情侶中的一位，他們的走紅將日間電視節目推向了主流和並創造出了肥皂劇史上最受歡迎的超級情侶；我們向他的家人、同事和親人致以最深切的慰問。」

退休 艾美獎 併發症

