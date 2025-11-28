觀影說劇／莉莉詹姆斯新作突破形象 上演紐約大逃亡

莉莉詹姆斯在「玩命中繼站」中飾演吹哨者莎拉。（圖／車庫娛樂提供）

由「捍衛任務」團隊全新打造、「赴湯蹈火」動作名導大衛麥肯錫驚悚力作「玩命中繼站」（原文片名：Relay），於多倫多國際影展播映後即獲熱烈好評，其紮實的硬派劇本和里茲阿邁德及莉莉詹姆斯的內斂演技引起巨大迴響。

片中主角艾許（里茲阿邁德飾）為了確保與吹哨者莎拉（莉莉詹姆斯飾）的對話完全匿名，而使用聽障人士專用的中繼通訊服務「三態轉接服務」，藉由接線員念出文字訊息完成匿名溝通。

曾以「靜寂的鼓手」（Sound of Metal）獲奧斯卡 提名的里茲阿邁德坦言自己深受這部電影對溝通的全新定義吸引：「扮演一個經常需要用非語言交流的角色、把自己孤立起來，設置重重溝通障礙，這種想法從演員的創作角度來看，真的讓人覺得非常興奮和有趣。」

儘管劇情聽起來嚴肅，但導演大衛麥肯錫和他的演員們卻從中獲得了許多樂趣。劇中阿邁德為了隱藏身分得扮演一系列角色，包括外送員、警察和建築工人等，導演麥肯錫解釋：「這正是我們想要的，那種騎外帶自行車送貨、融入街景的人。這種人遍布世界各大城市，尤其是在紐約，你根本認不出他們是誰。」

另外，「玩命中繼站」中飾演吹哨者莎拉的莉莉詹姆斯與里茲阿邁德是本片的關鍵人物，詹姆斯笑著說道：「我喜歡電影裡諸多的曲折和驚喜，但我認為故事的核心是，他們都是孤獨的靈魂，渴望與人建立聯繫。我認為這與我們當今的世界非常契合。這是一段獨特的合作關係，他們克服重重困難，最終見到了彼此。」

不僅如此，片中讓人印象深刻除了演員表現外還有紐約街景，導演大衛麥肯錫就分享最難拍的一場戲是在紐約時代廣場，他們甚至沒有封街，現場許多民眾在鏡頭前穿梭，拍攝過程相當緊湊。