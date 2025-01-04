強尼戴普女兒曝「剪刀手」被霸凌 讓她童年受創

莉莉蘿絲戴普公開與父親強尼戴普的關係。(取材自Instagram)

好萊塢 影星強尼戴普(Johnny Depp)的女兒莉莉蘿絲戴普(Lily Rose Depp)日前坦言，父親在她兒時飾演電影「剪刀手愛德華」(Edward Scissorhands)角色及觀眾對此角色的反應，對她幼小的心靈造成創傷。

每日郵報(Daily Mail)報導，25歲的女演員兼模特兒莉莉蘿絲拍攝哈潑時尚(Harper's Bazaar)雜誌2月號封面的性感照片，公開戴普父女的關係。

莉莉蘿絲表示，強尼主演「剪刀手愛德華」讓她受到不小的影響，因為「每個人對他都很刻薄」。

莉莉蘿絲表示，她過去幾年來持續觀看好萊塢傳奇人物之一主演的許多電影，藉此學習父親的演技並拓展自己的戲路與星途。

莉莉蘿絲說：「電影應該讓你感受到一些東西，我卻被剪刀手愛德華傷得很重，不是因為我覺得他很可怕，而是因為每個人都對他很刻薄，我真的很難過。」

她補充說：「我們是各具特色的演員，但依舊是大環境的產物，而這正是我一直非常感興趣的世界。」

論及美國政治，莉莉蘿絲坦言對即將發生的事感到「害怕」，坦言：「我覺得我們正在倒退，令人沮喪且心碎」。

她說：「這是個可怕的時代，我很害怕、很難過。」

法裔美籍的莉莉蘿絲去年曾告訴娛樂網路(Entertainment Network)說，她希望在生活中保有個人隱私。她說：「每個工作都有所屬的環境，而名氣則是演藝工作的缺點。人們會對他們不該感興趣的事情，萌生好奇。」

莉莉蘿絲認為，「演員的工作就是融入角色，融入當中，讓觀眾相信，你就是這個角色。為了做到這點，保持匿名感很重要，他們不該那麼了解『你』這個人，而是相信演員就是那個角色。」

莉莉羅絲主演的2024年電影「吸血鬼：諾斯費拉圖」(Nosferatu)，佳評如潮。