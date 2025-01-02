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李奧納多也來遊戲？傳秘密拍完「魷魚3」

娛樂新聞組／綜合報導
李奧納多（左）與李政宰曾在慈善晚宴上相遇，並留下合影。（取材自李政宰Instagram）
李奧納多（左）與李政宰曾在慈善晚宴上相遇，並留下合影。（取材自李政宰Instagram）

韓星李政宰、李炳憲領銜演出的韓劇「魷魚遊戲」（Squid Game）第二季上架後，三天狂吸6800萬瀏覽，打敗由恐怖喜劇「星期三」（Wednesday）在2022年寫下的首周5010萬收視數成績，刷新Netflix紀錄。近日，南韓OSEN新聞網報導，奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）將會在「魷魚遊戲3」中現身，他已經在美國拍完所有戲分，今年3月「魷魚遊戲3」播出就可以看到李奧納多的身影。

「魷魚遊戲」第二季開播後吸引逾6800萬收視觀眾，創Netflix歷來全球首周票...
「魷魚遊戲」第二季開播後吸引逾6800萬收視觀眾，創Netflix歷來全球首周票房收視紀錄。（路透）

據悉，「魷魚遊戲」第一季暴紅全世界後，李政宰又以該劇拿下艾美獎，成為亞洲首位艾美獎視帝，更讓不少好萊塢明星對演出該劇有興趣，而李奧納多正好就是「魷魚遊戲」的粉絲，雖然戲分不多，且角色很神秘，讓「魷魚遊戲3」更增加看頭。

50歲的李奧納多，現在正與26歲超模女友維多莉亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）熱戀中，外傳他倆已經秘密訂婚，傳出維多莉亞甚至帶著求婚戒，震驚各界，兩人也常被拍到外出約會，卻始終沒有看到李奧納多去拍戲，因此也有一說他拍「魷魚遊戲3」只是以訛傳訛。

據了解，之所以傳出李奧納多參演的消息，主要是2021年第一季開播後，李政宰在「LACMA Art+Film Gala」慈善晚宴上和李奧納多相見歡，隔年美國演員工會獎上李政宰榮膺視帝，被問到希望哪個美國演員能參與第二季時，他回答李奧納多，加上導演黃東赫也曾表示：「李奧納多曾說自己是『魷魚遊戲』的戲迷，所以我們劇組也討論過要不要找他合作？」才讓人多作聯想。

「魷魚遊戲2」預料將角逐今年金球獎電視類「最佳戲劇類影集」獎項。第三季將是該劇最終季，預計2025年上線。

魷魚遊戲 艾美獎 金球獎

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