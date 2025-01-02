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珍妮佛洛佩茲合作前夫 翻拍「蜘蛛女之吻」

編譯俞仲慈／綜合報導
珍妮佛洛佩茲不受離婚影響，積極衝刺事業。（歐新社資料照片）
珍妮佛洛佩茲不受離婚影響，積極衝刺事業。（歐新社資料照片）

好萊塢女星珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)去年8月四度離婚，演藝事業絲毫不受影響，翻拍經典電影「蜘蛛女之吻」(Kiss of the Spider Woman)，預計在日舞影展(Sundance Film Festival)首映。

據有線電視新聞網(CNN)報導，翻拍版的「蜘蛛女之吻」由洛佩茲前夫班艾佛列克(Ben Affleck)與麥特戴蒙(Matt Damon)等人製作，由墨西哥演員迪耶哥路那(Diego Luna)與洛佩茲聯袂主演，劇情講述巴西監獄中，一名跨性別囚犯向同處一室的政治犯獄友，講述電影劇情彼此閒聊並建立一段獨特的情誼。

該片改編自阿根廷小說家普伊格(Manuel Puig)1976年同名小說，並於1985年首次搬上銀幕，男主角威廉赫特(William Hurt)在該片精湛的演技，橫掃當年奧斯卡、金球獎等各大男主角獎項；1993年「蜘蛛女之吻」被改編成百老匯音樂劇並獲得東尼獎(Tony Award)榮譽。 

另外，日舞影展舉行全球首映的喜劇電影還有「如果我有腿、我會踢你」(If I Had Legs I'd Kick You，暫譯)，由瑪莉·布朗斯坦(Mary Bronstein)編劇兼執導，劇情講述長島一位母親在逆境中奮力前行的故事，由澳洲女星羅絲伯恩(Rose Byrne)、知名脫口秀主持人康納歐布萊恩(Conan O'Brien)以及饒舌歌手速可達硬漢(A$AP Rocky)等人參加演出。

日舞影展也有許多紀錄片參加，包括記錄第一位進入太空的美國女性莎莉·萊德(Sally Ride)鮮為人知私生活的紀錄片「莎莉」(Sally，暫譯)；探索1970年代初期前披頭四成員約翰藍儂(John Lennon)與其妻小野洋子(Yoko Ono)在紐約市格林威治村「展開開創性與變革性的18個月」生活紀錄「一對一：約翰與洋子」(One to One: John & Yoko，暫譯)。

日舞影展預計1月23日至2月2日在猶他州帕克城(Park City)舉行。

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