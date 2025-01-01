「1世代」連恩墜樓亡 5人遭阿根廷起訴 其中2人供毒

「1世代」連恩潘恩去年10月驚傳墜樓身亡，享年31歲。圖為他2018年5月26日在威爾斯演出。(美聯社資料照片)

一名阿根廷法官為天團「1世代」(One Direction)成員連恩潘恩(Liam Payne)去年10月驚傳墜樓身亡一事，提告五人，並下令對其中兩名向連恩潘恩提供毒品 者，進行進行預防性監禁(preventive prison)。

一名司法官員12月30日證實該法官的決定並表示，兩名接受預防性監禁的嫌犯，其中一人是連恩潘恩在阿根廷布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)墜樓身亡之前所住宿的酒店員工。

該官員指出，另一名接受預防性監禁的嫌犯，則是連恩潘恩在一家餐廳遇到的一名服務生。作為討論該案的條件，這位官員要求匿名並指出，這兩人都面臨著提供毒品的指控，並需要出庭應訊。

法官還指控另外三人過失殺人，包括一名與連恩潘恩一起在阿根廷的商人和兩名酒店經理。官員表示，這三人無需接受預防性監禁。

阿根廷檢察官在去年11月對這三人提出初步指控，但沒有透露他們的姓名。

連恩潘恩是在去年10月時，從位於阿根廷首都高檔社區巴勒摩區(Palermo)豪華酒店的三樓陽台墜落；驗屍結果顯示，連恩潘恩死於多處創傷和外出血；檢察官指出，連恩潘恩的驗毒報告顯示，他死前體內有殘留「酒精、古柯鹼和抗憂鬱處方藥」。

連恩潘恩的驗屍報告顯示，他的傷勢不是自殘，也非由他人造成；報告還稱，他在跌倒時已經沒有自我保護的反射能力，意味著他當下可能已經失去意識；阿根廷檢察官同時也排除了它自殺身亡的可能性。

「1世代」是近年來最成功的男子樂團之一；該樂團在2016年宣布無限期停止活動，連恩潘恩的前隊友哈利 (Harry Styles)、奈爾霍蘭(Niall Horan)、贊恩馬利克(Zayn Malik)和路易湯姆林森(Louis Tomlinson)至此展開各自的單飛生涯。