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「星際寶貝」搞怪出招 搗蛋翻玩「獅子王」狂放萌樣

記者陳穎／即時報導
動畫真人版「星際寶貝：史迪奇」致敬「獅子王」，台灣22日上映，美國23日上映。(圖/迪士尼影業提供)
動畫真人版「星際寶貝：史迪奇」致敬「獅子王」，台灣22日上映，美國23日上映。(圖/迪士尼影業提供)

迪士尼經典動畫真人版「星際寶貝：史迪奇」又出招了！繼上次釋出首支前導預告，毛絨絨可愛模樣但又使勁地調皮搗蛋，大肆地破壞迪士尼的經典城堡沙雕，超反差的萌樣立即掀起網路熱議，並再度圈粉無數。

這次，趁著「獅子王：木法沙」電影的上映，加碼公開全新預告及海報，致敬「獅子王」最經典的辛巴被高舉在榮耀石上場景，史迪奇也宛如辛巴被高高舉起，但調皮鬼的個性立即掙脫跳下，預告結尾一聲「嗨」搭配歪頭的萌樣，狂放他可愛的本錢！

「星際寶貝：史迪奇」敘述因家庭破碎而深感孤單的夏威夷「人類小女孩」莉蘿，與逃離邪惡主人並降臨地球的藍色外星人、卻有酷似無尾熊超可愛外表的史迪奇一拍即合，除了鬧出一連串與地球格格不入的笑話，也在彼此身上找到前所未有的友情與依靠，爆笑又感人的故事十分引人入勝！

本片由以「迷你網紅實貝秀」入圍奧斯卡最佳動畫長片的動畫導演狄恩弗萊捨坎普執導，「阿拉丁」真人版美國台裔製作人林暐擔任製片，動畫原版導演暨史迪奇幕後配音克里斯桑德斯再度獻聲，萬中選一的土生土長夏威夷小女孩瑪雅基羅哈領銜主演莉蘿，「醉後大丈夫」查克葛里芬納奇配音史迪奇的發明家邪惡主人強霸博士，青春女星席妮伊莉莎白奧古東飾演莉蘿的姊姊蘭莉，「魔法黑森林」男星比利馬格努森配音銀河系聯邦艦隊特工的獨眼霹靂。「星際寶貝：史迪奇」2025年5月23上映全美各大戲院。

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