泰勒絲35歲生日 凱爾西砸17.5萬慶生 光鮮花就快2萬元

「美國太陽報」報導，歌手泰勒絲12月13日度過35歲生日，NFL球星男友凱爾西為她準備了奢華的禮物。圖為兩人10月14日在紐約觀看MLB比賽。(路透資料照片)

流行樂天后泰勒絲 （Taylor Swift）12月13日度過35歲生日，據「美國太陽報」（The U.S. Sun）報導，她的NFL 球星男友凱爾西（Travis Kelce）為她準備了許多昂貴的禮物，包含精美的花束、珠寶與名表，總價值高達17.5萬美元。

泰勒絲在結束為期近兩年的「時代」巡迴演唱會（Eras Tour）後，在13日慶祝了她的生日。

報導指，凱爾西送了女友35束花，都來自奢華花卉品牌「The Million Roses」，其中包含15盒黑心紅玫瑰，每盒要價315美元；10盒黑玫瑰與紅玫瑰的綜合豪華組，每盒要880美元；10盒霓虹玫瑰金玫瑰，每盒要580美元。光是在鮮花上，凱爾西就花了1萬9325美元。

禮物方面，凱爾西送了總價值高達15萬5200美元的蒂芙尼(Tiffany & Co.)珠寶、勞力士(Rolex)腕表和梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)珠寶。

報導稱，凱爾西的蒂芙尼大禮包裡面，有一款訂製的金色分體手鐲（split cuff），裡面刻有一顆心，要價2萬2000美元；還有一條價值2萬5000美元的Elsa Peretti鏤空手鍊。梵克雅寶方面，則有Alhambra長項鍊(3萬5500美元)、吊墜(8200美元)和耳環(4150美元)。勞力士方面，則是一支要價6萬355美元的玫瑰金Day-Date 36腕表。

報導還引述一名親近泰勒絲和凱爾西的人士說法稱，凱爾西覺得35歲是一個非常重要的生日，「他想讓這個特殊的日子變得非常特別」，隨著泰勒絲巡演結束，小倆口有更多時間相處，「過去幾個月對他們來說都非常緊張，現在他們只想享受彼此」。

這名親近人士還說，凱爾西為聖誕節 準備了更多奢華的禮物，「他們非常期待聖誕節」。

報導稱，凱爾西為泰勒絲慶生，總共花了17萬4525美元。