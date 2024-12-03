艾爾頓強拋震撼彈 公開承認9月患眼疾「已失明」

英國傳奇歌手艾爾頓強公開證實已經喪失視力。(路透資料照片)

英國傳奇歌手艾爾頓強(Elton John)近日出席「穿著Prada的惡魔」音樂劇(The Devil Wears Prada: The Musical)晚會時公開證實，他已經喪失視力，提到9月被診斷出罹患眼疾，右眼完全失明，左眼僅存微弱視力，所以這次來只能用聽的，震驚外界。

艾爾頓強與丈夫戴維弗尼什(David Furnish)一同出席這一盛會，他在登台時令人出乎意料之外坦承此一消息，幾周前他曾透露，一次感染使他剩局部視力，他說：「有些人可能知道，我的視力有些問題，現在我已經失去了視力，我無法看到表演，但我享受表演。」

之後他在戴維弗尼什的協助下走下台，艾爾頓強感謝丈夫在他視力受損後一直幫助他。

先前艾爾頓強曾透露，夏天在法國時他失去了右眼視力，無法閱讀、觀看。

接受美國廣播公司新聞網(ABC News)採訪時談到他的新紀錄片「艾爾頓強：永不太遲」(Never Too Late)，他坦承不確定自己是否還能錄製新的音樂作品，因為現在他將全部的精力都放在健康上，「我已經有一段時間沒做事了，我只是需要起身做事，不幸地是我在7月失去右眼視力，因為我在南法被感染」。

「從我看不到到現在已經有四個月了，而我的左眼也不在最佳狀態，有希望認為會順利的，但目前我有點被困住了。」

「因為我可以做一些像這樣的事情，但進錄音室錄音，我不知道能不能，因為我無法看到歌詞。」

「我們正在採取措施試圖改善情況，但目前這就是我們集中精神面對的事情。」

他坦率地繼續說到：「發生這樣的事從來不是幸運的，這讓我有點受到打擊，我看不到任何東西，無法閱讀，無法觀看。」

然而艾爾頓強展現他天生的積極態度，表達對生活的感激之情，「我很幸運，我是世界上最幸運的人。」