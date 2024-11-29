披頭四訪美紀錄片上架 重現天團親密時刻

「披頭四'64」使用了全新修復技術，呈現罕見畫面。（取材自IMDb）

很多人可能都看過披頭四在「蘇利文劇場」（The Ed Sullivan Show）的經典演出，但有多少人在同次1964年的訪美之旅中，看過主唱保羅麥卡尼（Paul McCartney）在飯店陽台上餵海鷗呢？

同一時間，吉他手喬治哈里遜（George Harrison）和主唱兼吉他手約翰藍儂（John Lennon）則是在後面打鬧，交換夾克穿；這些珍貴的畫面是出自Disney+的最新紀錄片「披頭四'64」（Beatles '64）；該紀錄片使用了全新修復的罕見畫面，近距離記錄了這支英國樂壇的首次美國之旅。

「在那些真正的親密時刻，身為一旁的觀察者，真的太有趣了，」與知名導演史柯西斯（Martin Scorsese）一起製作這部紀錄片的博德（Margaret Bodde）表示，「時間和技術給我們了這項不可思議的禮物，在幾十年過去後的現在還能看到它，並讓你感覺自己好像就在現場。」

「披頭四'64」採用了紀錄片導演艾伯特和大衛梅索斯（Albert and David Maysles）拍攝他們14天旅程的鏡頭，留下約11小時，四人組在紐約廣場（New York's Plaza）飯店或旅行時打鬧的畫面。這些畫面由紐西蘭公園路後製公司（Park Road Post）所修復。

「這真的很美，雖然是黑白影片，且不是寬銀幕，」導演特德斯基（David Tedeschi）表示，「但感覺就像是在昨天拍攝的，且捕捉到了披頭四這四人和粉絲的青春。」

影片中可見這四位萬人迷，在Peppermint Lounge迪斯科舞廳調情跳舞，哈里遜拿這吉他即興彈著伍迪蓋瑟瑞（woody guthrie）音樂，以及蘿妮史派克特（Ronnie Spector）偷偷帶著樂團從飯店後門出口到哈林區吃燒烤等片段。