前總統柯林頓跑去看泰勒絲演唱會 見識了天后魅力

泰勒絲正舉辦「時代巡迴」(The Eras Tour)演唱會，近日到多倫多演出。(美聯社)

前總統柯林頓 (Bill Clinton)近日作客電視脫口秀「Live! With Kelly and Mark」，講述自己日前前往觀看泰勒絲 (Taylor Swift)「時代巡迴」(The Eras Tour)演唱會多倫多場次的經歷，稱見證過天后魅力後「明白了」她的影響力。

每日郵報(Dailymail)報導，由於近日網上流傳一段影片，顯示柯林頓和妻子喜萊莉 (Hillary Clinton)出現在羅傑斯中心(Rogers Center)的貴賓包廂，接著鏡頭轉向泰勒絲，她正在演唱她的早期熱門歌曲「You Belong With Me」。

柯林頓證實那的確是他，他與喜萊莉、女兒切爾西克林頓(Chelsea Clinton)、孫女夏洛特(Charlotte)以及一些朋友一同出席這場演唱會。他表示「我現在明白了…我的意思是，我理解為什麼她對人們的影響如此之大，以及為什麼很多年輕女孩這麼著迷於她。」

柯林頓也讚嘆泰勒絲可以在舞台上「連續三個多小時」表演的能耐。他解釋，她不像「很多舉辦演唱會的人」，「她連續唱了三個多小時，我是說從頭到尾！她就是一直唱一直唱，我認為這是對觀眾非常尊重的表現。」

不過柯林頓透露，他最喜歡的事還是看到自己的孫女夏洛特和其他青少女們一起沉醉於泰勒絲的表演。「我著迷地看著我們這群孩子，尤其是我的孫女，她和切爾西一位老友的妻子以及她的女兒們站在那裡，他們所有人都在唱歌，他們都記得所有歌詞。」

主持人凱莉(Kelly Ripa)也問柯林頓，這群青少女是否懇求柯林頓利用他的前總統身份安排前往後台與泰勒絲見面。柯林頓答：「其實他們沒有，我可能也做不到。我們沒有這麼做，而且妳知道場地太大了，必須穿過一個足球場才能到達後台。」