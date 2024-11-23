暗示挺川？金卡戴珊宣傳特斯拉機器人捲政治表態爭議

真人實境秀明星金卡戴珊(圖)宣傳特斯拉機器人Tesla bo。(圖／Balenciaga提供)

真人實境秀明星金卡戴珊(Kim Kardashian)宣傳特斯拉 機器人(Tesla bot)，粉絲與網友反應兩極。

今日美國報(USA Today)報導，金卡戴珊19日將她的「新朋友」、特斯拉機器人介紹給她的粉絲，展示特斯拉機器人與她一起揮手、跳舞和比愛心的手勢。

然而，並非所有粉絲都認為這些內容純屬娛樂，有些人覺得她在暗示她投給總統當選人川普 ，而川普選擇特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)共同領導下屆政府新創設的政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)。

一位社群使用者寫道：「我只需要看到金(卡戴珊)和她愚蠢的機器人，就知道她投票 給川普。」

另一位網友寫道：「支持Kim K(金卡戴珊)的女性？女人味和金卡戴珊共同創辦的塑身衣品牌SKIMS，哪個比較重要？讓她有感！我們現在知道她投票給誰了。」

特斯拉機器人並非大選後第一個成為政治象徵的物品，許多白人女性選後開始配戴藍色友誼手環，表明她們投票給民主黨總統候選人、副總統賀錦麗。

另有其他人，尤其是非裔和西語裔女性，將這種趨勢視為表演藝術同盟關係(performative allyship)，呼籲這些女性讓她們的右派親友為大選的後果負責。

無論是哪種表態，都凸顯了選後兩極化，且有些人需要瞭解其他人的政治立場。