觀影說劇／新任美國隊長安東尼 和舊任有這些不一樣…

安東尼麥基是新一代美國隊長。(圖／迪士尼提供)

2024華特迪士尼 亞太內容發布會在新加坡 濱海灣金沙酒店登場，超過500家媒體擠進盛會，各方人馬把握機會宣傳，最大亮點是漫威 電影「美國隊長：無畏新世界」(Captain America: Brave New World)的安東尼麥基(Anthony Mackie)，他吐露在克里斯伊凡(Chris Evans)家中的私人對談。

從「獵鷹」(The Falcon and the Winter Soldier)到新任美隊，安東尼無畏先前部分漫威迷的反對聲浪，直言和前任美國隊長最大的不同在於沒有「超級士兵血清」，意即無神力加持，然而這也是新美隊更具人性之處，「我得用腦力而非拳頭，試著跟某些人做朋友，而不是成為所有人的敵人」。

安東尼透露，記得當年在克里斯伊凡（前任美國隊長）家中看足球，對方問他想不想看「復仇者聯盟：終局之戰」(Avengers: Endgame)的劇本，他立馬點頭，「我看了最後2頁，看完後我們擁抱在一起，然後整個人激動得跳來跳去。」他指的正是該片結尾美國隊長將盾牌交給獵鷹那幕，象徵了傳承，也代表安東尼加入漫威電影宇宙10年來，跟著「獵鷹」角色成長、肩負更大的責任。