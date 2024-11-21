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觀影說劇／新任美國隊長安東尼 和舊任有這些不一樣…

特派記者梅衍儂／新加坡報導
安東尼麥基是新一代美國隊長。(圖／迪士尼提供)
安東尼麥基是新一代美國隊長。(圖／迪士尼提供)

2024華特迪士尼亞太內容發布會在新加坡濱海灣金沙酒店登場，超過500家媒體擠進盛會，各方人馬把握機會宣傳，最大亮點是漫威電影「美國隊長：無畏新世界」(Captain America: Brave New World)的安東尼麥基(Anthony Mackie)，他吐露在克里斯伊凡(Chris Evans)家中的私人對談。

從「獵鷹」(The Falcon and the Winter Soldier)到新任美隊，安東尼無畏先前部分漫威迷的反對聲浪，直言和前任美國隊長最大的不同在於沒有「超級士兵血清」，意即無神力加持，然而這也是新美隊更具人性之處，「我得用腦力而非拳頭，試著跟某些人做朋友，而不是成為所有人的敵人」。

安東尼透露，記得當年在克里斯伊凡（前任美國隊長）家中看足球，對方問他想不想看「復仇者聯盟：終局之戰」(Avengers: Endgame)的劇本，他立馬點頭，「我看了最後2頁，看完後我們擁抱在一起，然後整個人激動得跳來跳去。」他指的正是該片結尾美國隊長將盾牌交給獵鷹那幕，象徵了傳承，也代表安東尼加入漫威電影宇宙10年來，跟著「獵鷹」角色成長、肩負更大的責任。

儘管他認為新任美隊更有智慧，但也笑說：「我在『美國隊長：無畏新世界』中痛扁了很多壞蛋（Kick A Lot of Asses），我現在看到屁股就想踢！」至於其他想挑戰的漫威角色，安東尼笑說：「我一直以來最愛的就是浩克(Hulk)，真的很好奇，為什麼他每次全身衣服都破光光，唯獨褲子永遠穿在身上呢？」

安東尼麥基表示由「獵鷹」擔任的美國隊長更有智慧。(圖／迪士尼提供)
安東尼麥基表示由「獵鷹」擔任的美國隊長更有智慧。(圖／迪士尼提供)

漫威 新加坡 迪士尼

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