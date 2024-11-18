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琥碧戈柏槓上麵包店 不滿政治立場被拒單 雙方互嗆

編譯徐薏茹／綜合報導
琥碧戈柏自稱因政治立場問題，遭麵包店拒絕訂單。（路透資料照片）
琥碧戈柏自稱因政治立場問題，遭麵包店拒絕訂單。（路透資料照片）

有「演藝圈大滿貫」紀錄的美國名人琥碧戈柏(Whoopi Goldberg)日前在節目中暗指一家麵包店因其政治立場而拒絕接受她的訂單，此番言論引發反彈，紐約市政治人物呼籲琥碧戈柏出面道歉。

琥碧戈柏一向是直言不諱的自由派人士，日前她在美國廣播公司(ABC)脫口秀慶祝69歲生日，並在現場分享夏洛特蛋糕(Charlotte Russe)，幾位主持人正在品嘗蛋糕時，琥碧戈柏提到買蛋糕的過程花了一些心力。

她說：「現在我應該告訴你們，夏洛特蛋糕沒有政治傾向，但製作這些蛋糕的地方拒絕為我做蛋糕。」現場觀眾倒抽一口氣，其中一名主持人開玩笑地吐出蛋糕抗議。

琥碧戈柏繼續說：「他們說烤箱壞了，但有人去店裡還是有買到蛋糕，所以我不會告訴你們蛋糕是哪家的。」

「這並不是因為我是女性，但也許他們不喜歡我的政治立場。不過沒關係，因為你們知道嗎？這是我母親的慶祝活動，拿一些蛋糕和我及我母親一起慶祝吧。謝謝大家今天為我慶生。」

「霍特曼烘焙坊」(Holtermann's Bakery)老闆吉兒·霍特曼(Jill Holtermann)隨後證實琥碧戈柏說的是她的麵包店，但她堅持表示這無關政治，而是設備問題。

琥碧戈柏隔日在Instagram再度表示，「確實似乎有點奇怪，我生日幾周以前我們打電話訂購時，被告知他們無法接受訂單，因為設備故障了。但是當其他人打過去不提我的名字時，他們卻能接受另一個48個同樣甜點的訂單。」

史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)、地方領袖和支持者隨後都出席「霍特曼烘焙坊」的記者會。

佛塞拉表示琥碧戈柏「為滿足他們的需求而編造事實」，損害、詆毀麵包店的名譽，「不是每個人每天醒來都在想著政治，一個好的商人不會在乎任何人的政治立場。」。

佛塞拉解釋，「霍特曼烘焙坊」用了幾十年的老舊鍋爐發生故障，必須更換，所以店家不想承諾無法履行的大訂單。

他繼續說：「只要說妳為此感到抱歉，我們就可以讓這件事過去了。」

麵包店老闆霍特曼表示，由於這起事件，麵包店湧入大批訂單，她對於大眾的支持感激不已。

紐約市 史泰登島

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