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年長者也有性欲 80歲男星「吃蛋糕」變禁片

記者陳穎／即時報導
現齡80的男星伊斯麥依梅赫拉比，人生充滿戲劇性。（圖／海鵬提供）
現齡80的男星伊斯麥依梅赫拉比，人生充滿戲劇性。（圖／海鵬提供）

80歲的伊朗男星伊斯麥依梅赫拉比（Esmaeel Mehrabi），最近在電影「我最喜歡的蛋糕」（My Favourite Cake），飾演一位已離婚的計程車司機「馬茲」，因為某個夜晚載到70歲女主角「瑪欣」（莉莉法哈德普爾 Lili Farhadpour飾）互相發生好感，讓這場浪漫邂逅，發展成一生難忘的夜晚。

有趣的是，片中寡居已久的女主角提議深夜去她家「吃蛋糕」，梅赫拉比心領神會、立馬停車跑去藥局，不僅讓車上的女主角滿意竊笑，觀眾也都笑得合不攏嘴。驚人的是，該片雖關懷年長者的性慾望，獲得國際影媒大力讚美是「難得的喜悅」；卻同時觸犯了伊朗傳統禁忌而遭到禁演。

「我最喜歡的蛋糕」是曾以「贖罪風暴」揚名國際的伊朗夫妻檔導演瑪莉雅姆·莫卡達（Maryam Moghaddam）、貝塔什·薩納哈（BehtashSanaeeha）的最新電影，不僅稱霸今年柏林影展場刊《銀幕》雜誌最高評分，更連奪國際影評人費比西獎、天主教人道精神獎等雙料大獎。該片劇情以喜趣方式，呈現了人生的衰老和孤獨，並以年長者晚年的愛情與親密關係為主軸，從有趣到辛酸，掌握恰到好處。

現齡80的男星伊斯麥依梅赫拉比，演過許多六十年代膾炙人口的劇集，是伊朗家喻戶曉的老牌明星，人生卻充滿了戲劇性。離婚40年且從此與妻女失聯的他，有次在欣賞戲劇時，赫然發現女兒阿莎（Asha Mehrabi）竟已成為當紅明星，兩人同屬伊朗國家電視台，卻相逢不相識。即使父親當年的不告而別，曾是女兒成長中永遠的痛。但父女40年後選擇親情大和解，不僅蔚為佳話，更登上伊朗頭條新聞。

梅赫拉比這次在電影「我最喜歡的蛋糕」中，飾演計程車司機「馬茲」。片中已離婚的他，某個夜晚因為載到女主角「瑪欣」，寂寥人生突然急轉彎，使這場意外的邂逅，轉變成一個難忘的夜晚…。電影不僅探討了「年長的女性和男性，是否該擁有愛情或性愛？」，片中「送上門」的愛情，即使在伊斯蘭國度難以想像，但兩人依然決定趁著夜幕降臨，解開年齡與傳統的貞操帶，恣意享受這場偷來的幸福，在深秋裡證明「我還活著」，哪管樹梢上還剩下什麼。

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