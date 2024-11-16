花邊教主女星失蹤半月 平安找到 班克斯控家人虐待

「花邊教主」女星香奈兒瑪雅班克斯「失蹤」事件平安落幕。(取材自IMDb)

青春劇情影集「花邊教主」(Gossip Girl)女星香奈兒瑪雅班克斯(Chanel Maya Banks)「失蹤」事件平安落幕，卻爆出家庭鬧劇。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，班克斯的家人試圖聯繫她兩周未果後通報她自10月30日起失蹤，德州 警方13日找到毫髮無傷的她，她的丈夫也確認她沒事。

然而，班克斯的母親和表親卻宣稱警方找到的女人並非36歲的班克斯，他們會繼續尋找她；班克斯則指控家人對她「儀式性虐待、操縱和無止盡的折磨」。

娛樂新聞網站TMZ報導，德州警方從未懷疑此案涉及謀殺，儘管事件發展相當離奇，但不予評論且已結案。

班克斯的母親茱蒂‧辛格(Judy Singh)和表親達妮爾-托瑞‧辛格(Danielle-Tori Singh)堅信，德州警方找錯人；達妮爾-托瑞甚至從多倫多飛來洛杉磯 ，協助尋找班克斯的下落。

茱蒂上「Inside Edition」節目受訪時說：「我的女兒還活著，我會繼續找尋她。」

1988年6月10日出生的班克斯兼具演員和作家身分，現居洛杉磯。

她最近的作品是2010年青少年犯罪劇情電影「花邊藥頭」(Twelve，又譯十二)。

近年她轉行編劇，曾參與好萊塢編劇工會(WGA)和美國演員工會及美國廣播電視演員工會聯合會(Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists，SAG-AFTRA)的罷工。

班克斯現身後，透過社群媒體 Instagram公開反駁她的家人，指責他們「儀式性虐待、操縱和徹底無休止的折磨」。

八卦媒體Just Jared報導，班克斯假受洗之名飛離家園，逃避折磨。

班克斯駁斥其表親稱他們經常聯繫的說法，澄清他們已經逾15年沒聯絡。

班克斯表示，她的家人「輪流透過煤氣燈效應(gaslighting)的心理操控方式孤立我」，並與夫家聯手「激烈追求監管權」。