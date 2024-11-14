我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「堵車費」捲土重來 霍楚：明年1月開收 降至9元

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

流行巨星「碧昂絲創造歷史」 成耶魯大學明年新課

編譯陳韻涵／綜合報導
碧昂絲將成為耶魯大學明年新課程的主題。(路透資料照片)
碧昂絲將成為耶魯大學明年新課程的主題。(路透資料照片)

流行巨星碧昂絲(Beyoncé)締造創紀錄的99項葛萊美獎(Grammy)提名，被譽為音樂史上最具影響力的歌手之一，她豐富的文化遺緒將成為耶魯大學(Yale University)明年新課程的主題。

美聯社報導，這門學分課程名稱為「碧昂絲創造歷史：透過音樂實現非裔原生傳統、文化、理論和政治」(Beyoncé Makes History: Black Radical Tradition, Culture, Theory & Politics Through Music)，聚焦碧昂絲2013年同名專輯到今年顛覆主流的「牛仔卡特」(Cowboy Carter)的時期，探究碧昂絲如何透過歌手、作詞人和企業家的身分提高民眾對於社會和政治意識形態的關注和參與。

耶魯大學非裔研究教授達芙妮·布魯克斯(Daphne Brooks)計畫利用碧昂絲的曲目、表演片段等素材，作為學生了解從廢奴運動領袖道格拉斯(Frederick Douglass)到諾貝爾文學獎桂冠托妮‧莫里森(Toni Morrison)等非裔知識分子的「敲門磚」。

布魯克斯說，「我們將認真看待美國文化中最偉大思想家的批判性工作、智慧結晶，如何與碧昂絲的音樂產生共鳴，並思考我們如何將他們的哲學運用到她的作品當中」，這些音樂創作有時與「非裔原生的知識傳統」相互矛盾。

碧昂絲並非第一位被納入大學課程的演藝人員，近年有許多歌手和作詞人被當作教材，包括手未獲得諾貝爾文學講的民歌搖滾教父巴布狄倫(Bob Dylan)，以及樂壇當紅天后泰勒絲(Taylor Swift)；就連法學系教授也希望透過泰勒絲等名人，吸引未來新一代律師關注複雜的現實概念。

布魯克斯將碧昂絲視為「聯盟隊友」，形容碧昂絲利用她的平台在她的音樂中「大幅提高對草根運動、社會、政治意識形態和其他社會運動的認知及參與」，包括「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動和非裔女性主義評論。

碧昂絲 非裔 耶魯大學

上一則

頂流的底氣…肖戰首推個人專輯 不到20分鐘熱度破億

下一則

楊紫遭實名爆料「靠陪睡上位」 網友炸鍋 律師秒發聲喊告

延伸閱讀

從碧昂絲到泰勒絲…川普當選後 名人意識到自身影響力有限

從碧昂絲到泰勒絲…川普當選後 名人意識到自身影響力有限
泰勒絲EMA拿4獎 缺席頒獎禮去看男友球賽

泰勒絲EMA拿4獎 缺席頒獎禮去看男友球賽
天后魅力無法擋 耶魯大學開課研究碧昂絲 師生超興奮

天后魅力無法擋 耶魯大學開課研究碧昂絲 師生超興奮
MTV歐洲音樂獎 泰勒絲抱回4獎成最大贏家

MTV歐洲音樂獎 泰勒絲抱回4獎成最大贏家

熱門新聞

鄧超(左起)、女兒小花、兒子等等、孫儷難得一起現身公開場合。（取材自微博）

孫儷一家四口罕同框 兒子長相拷貝媽媽、女兒複製爸爸

2024-11-09 22:00
劉宇寧因為顏值再度遭到網友吐槽。(取材自微博)

趙露思「珠簾玉幕」熱度奪冠 劇中的「他」卻再度醜上熱搜…

2024-11-07 20:35
32歲的楊紫依舊少女感滿滿。（取材自微博）

楊紫32歲沒甩掉單身 李現連7年送祝福 歡樂五美也來了

2024-11-07 06:00
楊冪接拍劇集「斛珠夫人」收2700萬人民幣片酬。(圖／中視提供)

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

2024-11-05 19:30
沈春華向外界報平安。圖／摘自臉書

沈春華驚傳上海機場重摔 圍巾絞入行李輸送帶1秒勒頸

2024-11-08 13:21
楊冪主演的「狐妖小紅娘月紅篇」收視、口碑皆不如預期。(取材自微博)

怕被「狐妖小紅娘」拖累？ 劉詩詩新戲傳「因為楊冪」被迫改名

2024-11-11 21:30

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼