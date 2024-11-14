流行巨星「碧昂絲創造歷史」 成耶魯大學明年新課

碧昂絲將成為耶魯大學明年新課程的主題。(路透資料照片)

流行巨星碧昂絲 (Beyoncé)締造創紀錄的99項葛萊美獎(Grammy)提名，被譽為音樂史上最具影響力的歌手之一，她豐富的文化遺緒將成為耶魯大學 (Yale University)明年新課程的主題。

美聯社報導，這門學分課程名稱為「碧昂絲創造歷史：透過音樂實現非裔 原生傳統、文化、理論和政治」(Beyoncé Makes History: Black Radical Tradition, Culture, Theory & Politics Through Music)，聚焦碧昂絲2013年同名專輯到今年顛覆主流的「牛仔卡特」(Cowboy Carter)的時期，探究碧昂絲如何透過歌手、作詞人和企業家的身分提高民眾對於社會和政治意識形態的關注和參與。

耶魯大學非裔研究教授達芙妮·布魯克斯(Daphne Brooks)計畫利用碧昂絲的曲目、表演片段等素材，作為學生了解從廢奴運動領袖道格拉斯(Frederick Douglass)到諾貝爾文學獎桂冠托妮‧莫里森(Toni Morrison)等非裔知識分子的「敲門磚」。

布魯克斯說，「我們將認真看待美國文化中最偉大思想家的批判性工作、智慧結晶，如何與碧昂絲的音樂產生共鳴，並思考我們如何將他們的哲學運用到她的作品當中」，這些音樂創作有時與「非裔原生的知識傳統」相互矛盾。

碧昂絲並非第一位被納入大學課程的演藝人員，近年有許多歌手和作詞人被當作教材，包括手未獲得諾貝爾文學講的民歌搖滾教父巴布狄倫(Bob Dylan)，以及樂壇當紅天后泰勒絲(Taylor Swift)；就連法學系教授也希望透過泰勒絲等名人，吸引未來新一代律師關注複雜的現實概念。

布魯克斯將碧昂絲視為「聯盟隊友」，形容碧昂絲利用她的平台在她的音樂中「大幅提高對草根運動、社會、政治意識形態和其他社會運動的認知及參與」，包括「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動和非裔女性主義評論。