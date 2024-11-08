「貝嫂」維多利亞偕女同框 深V低胸絲綢裝驚艷全場

維多莉亞貝克漢和13歲的女兒哈潑出席時尚活動，驚豔四方。（取材自Instagram）

維多莉亞貝克漢(Victoria Beckham)和13歲的女兒哈潑(Harper)出席「2024年哈潑時尚年度女性大獎」(Harper's Bazaar Women of the Year Awards)，母女檔身穿絲綢套裝及連衣裙，展現貝克漢家的時尚，驚豔全場。

維多莉亞穿著象牙色套裝，搭配深V領口及腰帶，頭髮向後紮起，散發俐落幹練的優雅氣質。

哈潑穿著淡藍色的長裙，胸口有小小的菱形鏤空，搭配輕巧精美的珠寶，一頭秀髮自然垂落。

維多莉亞在Instagram發布和女兒的合照，貼文寫到：「非常榮幸能獲得Harper's Bazaar的年度企業家獎。非常感謝#HarperSeven(哈潑的標籤)為我頒發這一獎項，非常愛妳，謝謝妳美麗的話語，與我一同度過如此特別的夜晚。創業是要在一條獨創的道路上堅定啟程，我為我的團隊以及我們過去十年打造的企業感到驕傲。祝我們追求遠大的夢想，再接著追求更遠大的夢想。這只是開始。」

除了最小的女兒哈潑，維多莉亞和丈夫大衛貝克漢(David Beckham)還育有三個兒子，分別是現年25歲的布魯克林 (Brooklyn)、22歲的羅蜜歐(Romeo)，以及19歲的克魯茲 (Cruz)。

維多利亞在今年的哈潑時尚年度女性大獎中獲得年度企業家獎。

在Harper's Bazaar英國版12月/1月號雜誌中，這名時尚巨頭、企業家和四個孩子的母親敞開心扉談論50歲以後的生活。

回顧自己的名聲、職涯和公眾人物生活，維多利亞說：「我想以前外出在龐德 街(Bond Street)被狗仔追逐是很有趣的，因為知道會被跟所以會打扮。而現在我不想再這樣了。」

她接著說：「我一直這樣做很久了，我想我年輕時會這樣做，但現在有太多事情，太忙了，有太多孩子的事要操心，我醒來時已經50歲，更不在意這些了。」