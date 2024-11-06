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61歲黛咪摩爾「懼裂」好評如潮 法國領貢獻獎：美到發亮

記者陳穎／即時報導
黛咪摩爾。（美聯社）
黛咪摩爾。（美聯社）

2024最新驚悚新經典「懼裂」(The Substance)以震撼極具張力的視覺效果及觸及容貌焦慮議題的內容，引發觀眾對外貌及年齡的省思，上映後，獲得佳評如潮，引發影迷高度討論。5日再傳入圍捷報，獲提名第37屆歐洲電影獎（European Film Award）最佳電影獎、最佳劇本獎，「懼裂」導演柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）興奮表示：「能夠獲得提名真是無比榮幸！謝謝所有團隊的努力，也恭喜整個團隊！」歐洲電影獎將於12月7日在瑞士琉森舉行頒獎典禮。

「懼裂」女主角黛咪摩爾(Demi Moore)的精湛演出，及盛讚的口碑也讓電影自北美上映至今仍話題不斷，橫掃全球新聞版面，適逢本周「懼裂」將於法國正式上映，導演洛里法吉特攜手女主角黛咪摩爾馬不停蹄地出席法國上映宣傳活動，昨日兩人出席法國電影資料館(Cinémathèque Française)為黛咪摩爾舉辦的生涯作品回顧展，並獲頒貢獻獎，以表揚他在電影界的貢獻。

黛咪摩爾感性表示：「我希望大眾別再對女性的潛力及能力感到驚訝或意外，也向所有傑出的女性致敬，希望性別議題不再是禁忌話題。」回顧展中放映黛咪摩爾代表作品包含「魔鬼女大兵」與「第六感生死戀」將進行放映，最後放映「懼裂」作為法國首映場。

電影「懼裂」描述曾經紅極一時的好萊塢巨星伊莉莎白(黛咪摩爾飾)，無法面對自己老去的容顏，決定使用一種名為「完美物質」的黑市藥物，透過注射藥物的細胞複製物質，創造出更年輕、更好的另一個自己(瑪格麗特庫利 飾)。當「年華老去」及「年輕貌美」的自己該如何共存？會是更強烈的容貌焦慮大戰？還是要不斷迎合大眾對「美」的期待？一場自我身體主導權的爭奪戰即將上演。

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