周末票房「猛毒」仍猛 湯姆漢克斯新片不如預期

湯姆漢克斯、羅蘋萊特主演的電影「這裡」，票房不如預期。（美聯社）

總統大選前的周末電影院 相對冷清，北美周末票房冠軍再度由「猛毒最終章：最後一舞」(Venom: The Last Dance)拿下，票房增加2610萬元。

周末票房榜單主要由大型電影公司電影主宰，如「猛毒3」、「荒野機器人」(The Wild Robot)、「微笑2」(Smile 2)；湯姆漢克斯(Tom Hanks)、羅蘋萊特(Robin Wright)、勞勃辛密克斯(Robert Zemeckis)自1994年「阿甘正傳」(Forrest Gump)後再度合作的電影「這裡」(Here)則不受觀眾青睞，首映票房僅500萬元。

「猛毒3」上映第二個周末票房僅下滑49%，對於超級英雄電影而言，這樣的下滑幅度相對較小，但「猛毒3」的首映周票房並不如其他超級英雄電影亮眼；上映兩周以來，這部電影的國內票房已經超過9000萬元，該系列前兩部電影的首映票房都超過8000萬元；「猛毒3」的全球票房目前已突破3億元。

「荒野機器人」上映第六周仍持續吸引觀眾，周末票房為760萬元，比前一周增加11%，其北美票房已經突破1億2100萬元，全球票房達2億6900萬元。

「微笑2」排名第三，票房為680萬元，全球總票達到1億970萬元。

「這裡」改編自理察·麥奎爾(Richard McGuire)的同名視覺小說，由「阿甘正傳」編劇艾瑞克羅斯(Eric Roth)改編，米拉麥克斯影業(Miramax)出資，索尼 影業旗下的三星影業(TriStar)負責發行；然而影評並不買單，在影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)的評分只有36%。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說：「無論如何這都是一個票房成長緩慢的周末，但這部電影並未如許多人預期般地引起共鳴。對於『這裡』想要吸引的觀眾來說，電影院已經有很多的電影選擇了。」

整體票房仍持續落後2023年約12%，但隨著「神鬼戰士II」(Gladiator II)、「魔法壞女巫」(Wicked)等電影即將上映，有望提振觀影熱潮。