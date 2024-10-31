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29年前召妓被捕 休葛蘭回到好萊塢大道自嘲逗笑觀眾

記者陳建嘉／即時報導
休葛蘭近年來徹底轉型，很少再演已往拿手的風流小生。（路透資料照片）
休葛蘭近年來徹底轉型，很少再演已往拿手的風流小生。（路透資料照片）

英倫喜劇天王休葛蘭曾因主演「你是我今生的新娘」、「愛是您愛是我」聞名，卻曾在好萊塢日落大道上召妓被捕，甚至鬧進了警局，被拍下檔案照，讓他一度聲勢重挫，最近他為驚悚新片「Heretic」宣傳，出席美國電影學會（AFI）在中國戲院的放映活動，竟主動提及尷尬舊事，逗笑在場許多觀眾。

休葛蘭在活動上暗示過往買春的黑歷史，「除了能來到這裡感到無比開心以外，我沒什麼有趣的事好補充了，好萊塢大道對我來說一直是一個很幸運的地方」。

1995年休葛蘭原本要在美國與茱莉安摩爾搭配浪漫新片「懷胎九月」，未料在上映前夕被抓到公然召妓，最後被判緩刑2年、繳納罰金美金1000元，而他溫文、憂鬱的形象也因此重挫，相隔幾年後才已在「BJ單身日記」、「非關男孩」的痞男形象闖出另一片天，而他當時也與名模女友伊莉莎白赫莉陷入低潮，最後也在2000年分手。

休葛蘭多次向外界道歉，更在2003年接受「泰晤士報」訪問時，強調當晚喝得很醉，再加上年輕不懂事，「雖然這真的不好，但某方面來說，也對我產生一些很積極的事物，我不得不說，要以中性的態度看待這件事」。

休葛蘭近年也熱愛演出反派，在「柏靈頓熊熊出任務」、「龍與地下城：盜賊榮耀」都飾演小奸小惡的丑角，而這次新作「Heretic」改走宗教驚悚路線，他也為此大量研究了邪教領袖、無神論者，「這真的是一個奇怪的事實，即使他們做遍了所有可怕的事情，依然有死忠的追隨者」，電影目前也充滿好評。

休葛蘭在「走音天后」中就已經顯得較為年邁。(摘自IMDb)
休葛蘭在「走音天后」中就已經顯得較為年邁。(摘自IMDb)

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