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「懼裂」連手指都有戲 黛咪摩爾朝奧斯卡影后邁進

記者陳穎／綜合報導
「懼裂」黛咪摩爾(左)手指做特殊化妝。(圖／CATCHPLAY提供)
「懼裂」黛咪摩爾(左)手指做特殊化妝。(圖／CATCHPLAY提供)

黛咪摩爾(Demi Moore)主演新片「懼裂」(The Substance)好評如潮，全球賣破12億元，近日公布的美國「哥譚獨立電影獎」(Gotham Awards)不負眾望將角逐最佳主角演出獎(Outstanding Lead Performance )，哥譚獎向來有奧斯卡風向球之稱，此一入圍也讓她離奧斯卡影后更進一步。

除了演技備受肯定，黛咪摩爾在片中挑戰高難度特殊化妝更是突破自我，留下令人衝擊且印象深刻的畫面，日前受訪時她曾透露，當時光特殊化妝就耗費6到9小時，過程中她挑戰了五個階段的特殊化妝，還打趣地取了獨特的綽號，分別是「安魂曲」、「手指」、「咕嚕」、「怪獸」和「小精靈」，她說：「最困難的是，一旦開始拍攝，有燈光搭配上動作，讓這些化妝品變得非常脆弱，很容易就會脫妝崩解，所以必須非常小心地保持它的狀態。」

「懼裂」大膽又狂野的劇情及創新的視覺震撼觀眾，片中飾演過氣女星伊莉莎白的黛咪摩爾，因過度打入「完美物質」導致本體肉身急速老化崩壞，甚至影響到由瑪格麗特庫利(Margaret Qualley)飾演的分裂者蘇後期全面失控，因而畸變成「怪物伊莉莎蘇」(Monstro Elisasue)。

瑪格麗特庫利同樣得耗時6小時以上化妝，從大暴牙到面目全非地成為怪物，成果也令影迷震驚無比，她回憶成為怪物的過程中相當幽閉，直呼：「真的很痛苦，不能大動作，又很重，但幸好我撐過去了！」有趣的是，當時她還以怪物型態和老公傑克安多夫(Jack Antonoff)視訊，甚至被老公截圖發在個人Instagram上，逗趣互動也令粉絲們會心一笑。

「懼裂」不僅好口碑傳開票房增溫，不少影視圈名人更寫文力推，導演九把刀寫道：「希望滿場看起來超年輕的觀眾不要因為它的節奏非一般商業電影而錯頻失愛了！」歌手陳珊妮表示：「近期看過最對胃口的女性電影！」資深影評聞天祥老師更形容：「它的感官性及娛樂性是大怒神和雲霄飛車級的。」

黛咪摩爾突破演出獲外媒一致盛讚。(圖／CATCHPLAY提供)
黛咪摩爾突破演出獲外媒一致盛讚。(圖／CATCHPLAY提供)

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