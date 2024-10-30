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2人才合作電影… 查寧坦圖婚約告吹 與貓女交往3年分手

記者陳建嘉／綜合報導
查寧坦圖(右)、柔伊克拉維茲才推出首度合作電影「求救眨眨眼」。（圖／華納兄弟提供）
查寧坦圖(右)、柔伊克拉維茲才推出首度合作電影「求救眨眨眼」。（圖／華納兄弟提供）

好萊塢性感男神查寧坦圖（Channing Tatum）與未婚妻「貓女」柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）驚傳分手，根據外媒「時人」報導，兩人已經取消婚約，最近柔伊出門也沒有戴上求婚戒，而面對分手傳言，目前兩人都沒有進一步回應。

查寧坦圖與柔伊交往多年，柔伊今年推出首部執導驚悚片「求救眨眨眼」（Blink Twice），更找來未婚夫查寧坦圖擔綱片中大反派，柔伊克拉維茲更在洛杉磯首映會高調感謝未婚夫，「謝謝你的耐心。與你一起完成這部片是非常棒的冒險，謝謝你的信任，讓我為你執導電影。拍電影真的很酷，但當你可以跟一生中的摯愛一起拍時，那就變得更酷了」，查寧則在節目上稱讚讚柔伊克拉維茲是非常傑出的導演，「創作是我們愛的語言，我們真的很享受這一點，我並不害怕和一個你知道是你生命中摯愛的人一起拍電影」。

查寧坦圖是好萊塢男神，過往曾與許多女星交往，早於2021年8月被拍到兩人交往，查寧更在萬聖節前夕公布戀情，往後更大方公開已求婚，只是沒想到相隔3年後才推出合作電影，卻又分手，令人意外。

查寧坦圖(左)、柔伊克拉維茲(右)才推出首度合作電影「求救眨眨眼」。（美聯社）
查寧坦圖(左)、柔伊克拉維茲(右)才推出首度合作電影「求救眨眨眼」。（美聯社）

好萊塢 洛杉磯 萬聖節

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