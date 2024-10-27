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「猛毒3」擠下「微笑2」 北美票房止跌回升

中新社／洛杉磯27日電
湯姆哈迪最後一次演出「猛毒最終章：最後一舞」。（圖／索尼提供）
湯姆哈迪最後一次演出「猛毒最終章：最後一舞」。（圖／索尼提供）

漫威新片「猛毒最終章：最後一舞」（Venom：The Last Dance）首映連奪北美單日票房冠軍，助力北美周末票房止跌回升。

據票房統計網站BoxOfficeMojo10月27日的電影市場數據，35部影片北美周末票房（10月25日至27日）報收約9334萬美元，較前一周末增長約36%，終於扭轉此前連續三個統計周期的下跌勢頭。

漫威旗下「另類超級英雄」電影「猛毒最終章：最後一舞」25日亮相，以約5100萬美元首映周末票房登上最新一期北美周末票房榜首，撐起該統計周期北美周末票房半壁江山。加上占比約七成的北美以外市場，這部科幻驚悚動作片總票房迅速達到約1.75億美元。 

「猛毒」系列於2018年、2021年推出兩部影片，全球票房分別突破8億和5億美元。時隔三年再推新作「猛毒最終章：最後一舞」依然由湯姆哈迪主演（Tom Hardy）。該片首映周末票房在三部中墊底、開畫口碑處於該系列中游，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.2、MTC評分41、爛番茄新鮮度36%（124評），CinemaScore打分為B－。 

「猛毒最終章：最後一舞」被譽為系列最佳完結篇。（圖／索尼提供）
「猛毒最終章：最後一舞」被譽為系列最佳完結篇。（圖／索尼提供）

與「猛毒最終章：最後一舞」同日上映的驚悚片「秘密會議」（暫譯，Conclave），以約650萬美元首映周末票房列榜單第4位。該片由雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）主演，開畫反響為IMDb評分7.7、MTC評分79、爛番茄新鮮度92%（143評），CinemaScore打分為B＋。 

本期北美周末票房十強另一個「新面孔」「阿諾拉」（Anora）頗受關注。這部喜劇愛情劇情片贏得第77屆坎城影展主競賽單元金棕櫚獎。該片18日於北美地區小範圍亮相，隨著放映影院有所增加，此番周末票房環比增長57.5%，從上期榜單第18名躍升本輪排名第8位。

值得一提的是，「阿諾拉」在收獲IMDb評分8.3、MTC評分91暨必看推薦、爛番茄新鮮度99%（161評）優異口碑的同時，以區區兩位數的放映影院數量博得約87萬美元周末票房，成為此輪排名中放映影院數量最少、平均票房成績最高的影片。

此外，懸疑驚悚恐怖片「微笑2」（Smile2）第二個上映周末票房環比下跌59.2%，以約940萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席，總票房現約8371萬美元。

賣座恐怖片續集「微笑2」再度讓觀眾震撼。（圖／UIP提供）
賣座恐怖片續集「微笑2」再度讓觀眾震撼。（圖／UIP提供）

安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）主演的愛情劇情片「暫譯，我們同在」（We Live in Time）得益於放映影院大幅增加，周末票房環比增長15%，以約485萬美元續居榜單第5位，總票房現約1207萬美元。

漫威 坎城影展

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