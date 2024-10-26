我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國籲伊朗「停止反擊以色列」 終結交火循環

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

休傑克曼爆不倫戀 傳小7歲已婚女星為他棄夫提離婚

娛樂新聞組／綜合報導
休傑克曼（右）與薩頓佛斯特（左）合作時兩人都是已婚身分。(取材自Instagram)
休傑克曼（右）與薩頓佛斯特（左）合作時兩人都是已婚身分。(取材自Instagram)

56歲的「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman），爆出與合演「音樂世界」（The Music Man）音樂劇的著名女伶薩頓佛斯特（Sutton Foster）擦出愛火，勁爆的是，雙方墜入愛河時都是已婚身分，據傳女方現在已經與結婚10年的編劇老公提離婚，兩人「雙不倫」的消息曝光後，在網路上吵得沸沸揚揚，消息來源向媒體爆料：「他們百分百在一起而且相愛，並且想共度餘生。」

休傑克曼2023年9月宣布與大他13歲的妻子黛博拉李佛尼斯（Deborra-Lee Furness）離異，結束27年的婚姻生活，讓網友直呼：「真的沒辦法相信愛情了」。休傑克曼宣布離婚4個月就傳出有了新的感情目標，對象是和他合作演出百老匯歌舞劇「音樂世界」49歲的薩頓佛斯特。然而，不僅薩頓是名有夫之婦，休傑克曼也被懷疑是不是在已婚時就與女方搭上。

休傑克曼（左）被傳在與妻子黛博拉李佛尼斯決定分手後，一度心情非常哀傷。（路透資料...
休傑克曼（左）被傳在與妻子黛博拉李佛尼斯決定分手後，一度心情非常哀傷。（路透資料照片）

根據「Globe」雜誌報導，休傑克曼和薩頓佛斯特之間的戀情在百老匯已經是公開的祕密，兩人一起主演「音樂世界」一年多，理所當然的愈來愈熟，加上各自都對音樂劇表演有熱情，就有了共同的話題。而休傑克曼從澳洲好萊塢發展，先在電影圈建立知名度，相較於在劇場界的地位比影視界崇高的薩頓佛斯特，有如天王巨星，可是他在薩頓佛斯特面前並不端架子，常常讓她覺得自己才是這齣戲的主角，更堅持兩人的名字一起掛在劇名之上，給她很大的禮遇，她當然對他好感大增。

如今，根據外媒Page Si報導，休傑克曼與小他7歲的薩頓佛斯特私底下如膠似漆、打得火熱「他們就如同一般情侶，但他們很低調。他們會避免被公眾目擊」。女方傳出22日已向法院訴請和第二任丈夫離婚，爆料人士向媒體透露：「休傑克曼與薩頓百分百在一起而且相愛，並且想共度餘生」。

休傑克曼（左）與莎頓合作時，兩人都是已婚。(取材自Instagram)
休傑克曼（左）與莎頓合作時，兩人都是已婚。(取材自Instagram)
休傑克曼傳出與合作音樂劇《The Music Man》女星莎頓佛斯特相戀，2人互...
休傑克曼傳出與合作音樂劇《The Music Man》女星莎頓佛斯特相戀，2人互動看來很有火花。(取材自Instagram)

百老匯 澳洲 好萊塢

上一則

男友曾論文抄襲 「繁花」辛芷蕾被爆6年情斷

延伸閱讀

雙不倫？「金鋼狼」傳戀上已婚女星 女方為他休掉10年夫

雙不倫？「金鋼狼」傳戀上已婚女星 女方為他休掉10年夫
為徐少強未婚產子 港女星憶當年苦：看不開的話早死掉了

為徐少強未婚產子 港女星憶當年苦：看不開的話早死掉了
黃聖依才說想離婚 又反轉誇「楊子可愛」…被酸演劇本

黃聖依才說想離婚 又反轉誇「楊子可愛」…被酸演劇本
韓團FTISLAND崔敏煥遭爆上酒店、醉後辱前妻 被暫停活動

韓團FTISLAND崔敏煥遭爆上酒店、醉後辱前妻 被暫停活動

熱門新聞

楊冪以帥氣的褲裝禮服出場。（取材自微博)

劉亦菲、楊冪、劉詩詩同場走秀 都輸給他的「90度無敵直角肩」

2024-10-18 23:37
楊紫曬出5年前兩人的合照，為李現慶生。(取材自微博)

李現33歲生日… 「她」連6年獻祝福 還加碼「國色芳華」帥氣劇照

2024-10-20 08:00
安潔莉娜裘莉離婚7年，大談姐弟戀。(摘自Instagram)

裘莉爆新戀情「同處飯店3天」 網批：男友顏值太低

2024-10-22 22:40
黃聖依被網友指控拿的愛馬仕是假包。(摘自微博)

黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」

2024-10-23 20:10
閻妮(右二)出場時不小心絆了一跤，幸好被一旁的王星越抓住。(取材自微博)

金鷹獎狀況多… 閻妮、張新成險摔跤 李沁獲贈「大雞腿」

2024-10-20 21:30
任敏與新晉男神張晚意合作「錦繡安寧」，口碑收視雙贏。（取材自微博)

狠甩「拖垮肖戰」負評 「古裝醜女」爆紅躍升成毅新劇女一

2024-10-16 07:00

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐