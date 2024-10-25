「海灘遊俠」麥可68歲病逝 大衛慟：他救過我4次命

「海灘遊俠」麥可紐曼（左）與男主角大衛赫索霍夫的合照。（圖／摘自Instagram）

「海灘遊俠」麥可紐曼（Michael Newman）離世，享壽68歲，他過往演出90年代經典影集「海灘遊俠」（Baywatch）走紅，2006年被診斷罹患帕金森氏症，他在影集內出場集數僅次於男主角大衛赫索霍夫（David Hasselhoff），大衛也多次表示麥可是他人生中最好的朋友之一，「他至少救過我4次命」。

曾執導「海灘遊俠之後（After Baywatch: Moment In The Sun）」的紀錄片導演兼好友馬特費爾克（Matthew Felker）在網路上表示，麥可已於10月20日星期日晚間因心臟併發症去世，當時家人和朋友圍繞在他身邊，「我們都非常幸運，能有像是麥可一樣優秀的人進入我們的人生，並且改變我們的生活」，大衛也貼出兩人合照感嘆，由於影集有多場在海灘上拍攝的動作戲，麥可深諳水性，多次巧妙完成許多水上的動作打鬥，甚至曾經多次協助大衛完成高難度水上動作戲，更包括從水上摩托車跳到遊艇的特技戲，「他從不害怕水，我記得與他合作的那幾集，他真的很棒，他是一個偉大的演員，我們都會想念他的」。

麥可在「海灘遊俠」演出，還是該劇唯一一位真正的消防救生員，從1989年演到2001年，一共150集，而他拍攝期間仍在消防隊工作，播畢後也持續在消防隊幫忙，卻在50歲時患上帕金森氏症，曾在紀錄片提到抗病過程，需要每天服用10種藥，醒來時經常感到顫抖不已，不過麥可仍然積極樂觀面對人生，「我非常珍惜能與家人和朋友一起度過的每一天。」