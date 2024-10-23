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1960年代影集泰山男星羅恩艾利辭世 享壽86歲

中央社洛杉磯23日綜合外電報導
男星羅恩艾利辭世，享壽86歲。(美聯社)
男星羅恩艾利辭世，享壽86歲。(美聯社)

1960年代美國電視影集「泰山」（Tarzan）男星羅恩艾利辭世，享壽86歲。羅恩艾利的女兒克絲汀向美聯社證實，父親9月29日在加州洛薩拉摩斯（Los Alamos）自宅過世。

羅恩艾利（Ron Ely）的知名度雖不如曾於1930年代和1940年代電影中扮演泰山的奧運游泳選手強尼維斯穆勒（Johnny Weismuller），但是他塑造出泰山上身赤裸、下半身圍著破布的形象，迪士尼（Disney）更讓這一形象成為永垂不朽的經典。

克絲汀．艾利（Kirsten Ely）在社群媒體Instagram發文表示，父親是「演員、作家、教練、心靈導師、顧家的男人和領導者。無論什麼地方，他都可以帶來強大的正面影響力，一個我從未在別人身上看到過的力量。他就是有股莫名的魅力」。

羅恩艾利2019年曾因家庭悲劇而再獲媒體關注。當年他62歲妻子薇樂莉（Valerie Lundeen Ely）在加州聖巴巴拉（Santa Barbara）家中遭倆人30歲的兒子卡麥隆（Cameron Ely）揮刀刺死。卡麥隆隨後也遭警察開槍擊斃。

羅恩艾利1980年代期間主持過益智節目，還兩度接下美利堅小姐（Miss America）選美主持棒。他1984年與前選美皇后、「佛州小姐」薇樂莉結為夫妻，兩人育有3名子女，包括卡麥隆。羅恩艾利2001年息影，將重心放在家庭。

除了泰山，羅恩艾利也曾在1975年動作片「奇兵勇士」（Doc Savage: The Man of Bronze）扮演主角，但在其他電視劇和電影中大多扮演小角色。

他還寫了兩本以偵探桑茲（Jake Sands）為主角的懸疑小說，分別是1994年的「夜影」（Night Shadows，暫譯）和1995年的「東海灘」（East Beach，暫譯）。

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